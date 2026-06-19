Wielka zmiana w e-receptach od lipca. Korzystna dla pacjentów

Elektroniczne recepty może realizować we wszystkich aptekach od 1 stycznia 2019 roku, a od 8 stycznia 2020 roku ich wystawianie jest obowiązkowe. W 2026 roku zmienią się jednak zasady, na jakich może być zrealizowana e-recepta. To korzystna dla pacjentów modyfikacja.

Jedna e-recepta będzie mogła być wykupiona w różnych aptekach

Do tej pory osoby, które udawały się do apteki z e-receptą, musiały wykupić ją w całości – od razu lub „na raty” – w tej samej aptece. Często bowiem zdarza się, że lekarz przepisuje pacjentowi więcej opakowań leku, aby nie musiał regularnie wracać do niego po kolejną receptę na ten sam lek.

Z jednej strony to duże udogodnienie dla pacjentów, ale z drugiej wiąże się z pewnymi ograniczeniami i niedogodnościami. Jeśli bowiem e-recepta zawiera więcej niż jedno opakowanie danego leku, zdarza się, że apteka nie może sprzedać większej liczby opakowań podczas jednej transakcji. A jeśli jest to możliwe, klient może akurat nie dysponować potrzebną ilością pieniędzy.

Ponadto nie zaleca się wykupować całej przepisanej liczby opakowań jednego dnia – czy to z uwagi na możliwość przeterminowania, czy zdarzające się niedobory leków w aptekach. Mimo to pacjenci nierzadko decydują się na to, m.in. właśnie dlatego, że nie chcą, nie mogą lub nie czują się na siłach regularnie wracać do tej samej apteki.

Ministerstwo Zdrowia postanowiło zrobić ukłon w ich stronę. Ogłoszono, że już wkrótce nie będzie obowiązku wykupowania całej e-recepty w jednej i tej samej aptece, jeżeli zawiera ona większą liczbę opakowań jednego leku.

Od kiedy będzie można wykupić e-recepty na jeden lek w różnych aptekach?

Początkowo Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że zmiana, pozwalająca realizować jedną e-receptę na dany lek w różnych aptekach, gdy lekarz przepisał większą liczbę opakowań, zacznie obowiązywać we wszystkich aptekach w całej Polsce już od 18 czerwca 2026 roku.

Ostatecznie jednak nowe zasady, na jakich będzie mogła być realizowana e-recepta, zawierająca większą liczbę opakowań jednego leku, zaczną obowiązywać 1 lipca 2026 roku. Równocześnie resort zdrowia zawczasu uczula, że początkowo mogą występować problemy z realizacją rozpoczętej e-recepty w innej aptece, dlatego prosi o wyrozumiałość i ewentualnie zapewnienie sobie wystarczającego zapasu leku.

Apteki muszą bowiem złożyć deklarację przystąpienia do usługi w Centrum e-Zdrowia. Jeśli tego nie zrobią do końca czerwca 2026 roku, od 1 lipca 2026 roku nie będą mogły zrealizować e-recepty, rozpoczętej w innej aptece. Docelowo nowy system na objąć ~12 tysięcy aptek.

Nowe zasady są zdecydowanie korzystne dla pacjentów, ponieważ mogą umożliwić im wykupienie kolejnego opakowania leku w innej aptece w sytuacji, gdy zmienią miejsce zamieszkania, wyjadą na wakacje (i zapomną zawczasu wykupić potrzebny lek) albo w danej aptece akurat zabraknie danego leku lub została ona nawet zamknięta (na stałe bądź tymczasowo).

Warto przypomnieć, że e-recepty dostępne są zarówno w aplikacji mObywatel (od 2020 roku), jak i aplikacji mojeIKP, która informuje, ile czasu pozostało na realizację e-recepty.