50 GB, 50 złotych do Biedronki lub TV gratis. Operatorzy sypią promocjami na wakacje

Wakacje to dla wielu osób czas odpoczynku, a dla operatorów okazja do sypnięcia atrakcyjnymi promocjami. Do zgarnięcia jest dodatkowy pakiet 50 GB, voucher na kwotę 50 złotych do Biedronki lub telewizja gratis.

Ekstra pakiet 50 GB w Orange na kartę

Osoby, posiadające numer w Orange z aktywną ofertą Orange na kartę, mogą zyskać dodatkowy pakiet 50 GB. Wystarczy doładować konto kwotą minimum 30 złotych w aplikacji Mój Orange lub za pośrednictwem strony doladowania.orange.pl. Bonusowy pakiet 50 GB będzie ważny przez 10 dni. Promocja dostępna jest do 31 lipca 2026 roku i można skorzystać z niej tylko raz na jednym numerze telefonu.

To kolejna akcja promocyjna, skierowana do klientów Orange, dzięki której można zyskać dodatkowy internet, bowiem użytkownicy Orange Flex mogą włączyć pakiet UNLMTD za 0 złotych na 30 dni w lipcu i sierpniu 2026 roku. Do tego osoby przenoszące numer z innej sieci zostaną zwolnione z opłaty za subskrypcję przez pierwsze 3 miesiące i dostaną dodatkowo 10 GB do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej (konieczne jest podanie kodu SUPERFLEX podczas zmiany operatora).

50 złotych do Biedronki dla obecnych klientów T-Mobile

T-Mobile z kolei obiecuje voucher o wartości 50 złotych do wykorzystania w sklepach Biedronka dla obecnych klientów, którzy w okresie od 1 do 14 lipca 2026 roku zawrą nową umowę o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych i przystąpią do programu lojalnościowego Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile (dzięki któremu można zyskać też m.in. rabat na paliwo w wakacje 2026).

Voucher na kwotę 50 złotych do Biedronki zostanie udostępniony w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. Można go odebrać do 31 lipca 2026 roku i wykorzystywać dostępne środki do wyczerpania limitu – nie trzeba wszystkich od razu, można na przykład raz zapłacić 15 złotych, drugi 33 złote i trzeci 2 złote. Nie można natomiast wypłacić pieniędzy z vouchera.

Regulamin (PDF)

Telewizja w aplikacji gratis do internetu w Netia

Netia z kolei dodaje gratis pakiet telewizyjny XS z 35 kanałami, które można oglądać na dowolnym urządzeniu za pośrednictwem aplikacji Netia GO, do każdej nowej usługi dostępu do internetu na cały okres trwania umowy.

Dostępne w ramach tego pakietu kanały to kolejno dlaciebie.tv, INULTRA 4K, Kanał Zero, Love Nature 4K, Lubelska.tv HD, Museum TV 4K, MyZen TV 4K, Polonia 1, Polsat HD, Tele 5 HD, Telewizja Kłodzka, Telewizja TVT, Telewizja WP HD, Travelxp 4K, TV4 HD, TV Okazje HD, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3 Białystok, TVP3 Bydgoszcz, TVP3 Gdańsk, TVP3 Gorzów Wielkopolski, TVP3 Katowice, TVP3 Kielce, TVP3 Kraków, TVP3 Lublin, TVP3 Łódź, TVP3 Olsztyn, TVP3 Opole, TVP3 Poznań, TVP3 Rzeszów, TVP3 Szczecin, TVP3 Warszawa HD, TVP3 Wrocław i TVRegionalna.pl.