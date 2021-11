iOS 15.1.1 dostępny do pobrania. Aktualizacja zawiera poprawki błędów dla iPhone’ów 12 i 13

Niektórzy użytkownicy nowszych iPhone’ów mogli w ostatnim czasie doświadczyć problemów ze stabilnością połączeń. Według Apple błąd został wyeliminowany w udostępnionym właśnie iOS 15.1.1.

iOS 15.1.1 zawiera ważne poprawki

Pod koniec października firma z Cupertino wydała iOS 15.1 i iPadOS 15.1, które wprowadziły m.in. funkcję SharePlay na iPhone’y i iPady. Pozwala ona na wspólne oglądanie lub słuchanie wybranych materiałów podczas korzystania z FaceTime. Warto zaznaczyć, że do udostępnianych materiałów mają dostęp wszyscy uczestnicy rozmowy.

Kolejna aktualizacja, oznaczona jako iOS 15.1.1, nie wprowadza żadnych nowości. Nie powinno to być żadnym zaskoczeniem – wersje, w których podnoszona jest cyfra po drugiej kropce zazwyczaj skupiają się na usunięciu błędów i poprawie stabilności pracy systemu operacyjnego czy aplikacji.

Jak wynika z oficjalnego dziennika zmian, iOS 15.1.1 eliminuje błąd, który mógł powodować przerywanie połączeń. Trudno wskazać, jak wiele osób doświadczyło tego problemu. Apple nie podało bardziej szczegółowych informacji. Niewykluczone jednak, że był on dość powszechny, skoro doczekał się dedykowanej aktualizacji.

Co ciekawe, najnowsza aktualizacja przeznaczona jest wyłącznie dla smartfonów z serii iPhone 12 i iPhone 13. Takie podejście do aktualizacji nie jest częstym zjawiskiem w świecie Apple – firma zazwyczaj wydaje nowe wersje dla wszystkich wspieranych urządzeń. Cóż, najwidoczniej opisywany problem dotyczył tylko dwóch najnowszych generacji iPhone’ów.

Aktualizacja jest już dostępna

Jeśli należysz do osób, które skarżą się na jakość i stabilność połączeń w nowszych iPhone’ach, to koniecznie pobierz aktualizację. Wysoce prawdopodobne, że rozwiąże ona problem.

Powiadomienie o dostępności iOS 15.1.1 powinno wyświetlić się automatycznie. Dla niecierpliwych osób zalecane jest ręcznie pobranie aktualizacji z poziomu ustawień iOS. Można to zrobić przechodząc do menu Ogólnie i następnie wybierając pozycję Uaktualnienia. Rozmiar pliku może różnić się zależnie od posiadanego modelu smartfona – na iPhonie 12 Pro jest to niecałe 360 MB.

Wydania większej aktualizacji, czyli iOS 15.2, należy spodziewać się w ciągu najbliższego miesiąca lub dwóch. Nie nastawiałbym się jednak na naprawdę odczuwalne zmiany.