Apple wprowadzi reklamy do Apple TV+

Oferty pracy wśród gigantów branży VOD potrafią czasami nakreślić zamiary firm w najbliższym czasie, o których nie chcą zbyt głośno rozmawiać. Czyżby na Apple TV+ szykowała się dodatkowa, tańsza taryfa?

Apple szuka pracownika

Według doniesień Business Insidera, firma jest obecnie zaangażowana w poszukiwanie osoby na stanowisko dyrektora ds. sprzedaży reklam w treściach telewizyjnych. Informator Insidera sugeruje, że firma szuka kandydatów podobnych do Davida Lawendy, dyrektora ds. reklamy cyfrowej w Paramount Global czy wiceprezesa ds. sprzedaży reklam w Netflixie, Petera Naylora. Oprócz chęci rozszerzenia oferty sportów na żywo (obecnie Major League Soccer oraz MLB Friday Night Baseball), spekuluje się, że może chodzić o wprowadzenie tańszego abonamentu z zaimplementowanymi reklamami.

Na obecną chwilę subskrypcja w Apple TV+ kosztuje 34,99 złotych lub 44,99 złotych w wariancie rodzinnym wraz z innymi usługami jako część pakietu Apple One. W ramach usługi otrzymujemy dostęp do filmów oraz seriali w rozdzielczości 4K dla sześciu członków rodziny. Ile mogłaby kosztować nowa taryfa i czy wpłynęłoby to na liczbę osób mogących korzystać z platformy – tego nie wiadomo.

VOD coraz bardziej jak telewizja?

Wizja kolejnej platformy, udostępniającej tańszy format z reklamami, nie powinna nikogo dziwić. Taką opcję oferują już m.in. Netflix czy Disney+ w niektórych krajach. Tańsza subskrypcja mogłaby przyciągnąć nowych, stałych użytkowników, których Apple TV+ na obecną chwilę nie ma zbyt wielu.

W promocji treści od giganta z Cupertino powinna pomóc również obecność na festiwalu w Cannes. Oprócz wizyty kilku wysoko postawionych osób z firmy, ważną częścią wydarzenia ma być nowy film dystrybuowany cyfrowo przez Apple oraz Paramount – „Killers of the Flower Moon” w reżyserii Martina Scorsese z gwiazdorską obsadą w postaci Leonarda DiCaprio, Roberta De Niro czy Brendana Frasera.

Miejmy nadzieję, że dzięki tym ruchom Apple TV+ wskoczy o kilka pozycji wyżej w rankingu popularności. „Prehistoryczna Planeta”, „Rozdzielenie” czy „Ostatnie Dni Ptolemeusza Greya” to seriale, które naprawdę warto obejrzeć, a wydaje mi się, że nie zdobyły wystarczająco uwagi w zeszłym roku.

Jeżeli mi nie wierzycie, wypróbujcie ofertę serwisu w ramach trwającej do jutra promocji dzięki niej otrzymacie za darmo dwa miesiące dostępu do Apple TV+.