Tak (prawie) idealnej kopii iPhone’a 14 Pro jeszcze nie było

Niby człowiek żyje już w 2023 roku i wierzy, że zbyt mocne inspirowanie się projektem urządzeń konkurencji to niemiłe wspomnienie przeszłości. A później widzi ten smartfon i przeciera oczy ze zdumienia.

Skarbie, mamy iPhone’a w domu

Nie trzeba przypatrywać się designowi tego smartfona zbyt długo, aby zauważyć, że coś tu nie pasuje. Już na pierwszy rzut oka widać, że Letv S1 Pro 5G to urządzenie, które – choć wewnątrz skrywa w sobie sprzęt oparty na Androidze – wygląda niemalże dokładnie tak samo jak iPhone 14 Pro. Zresztą, możecie to sami ocenić:

Choć z czasem takie detale, jak niektóre przetłoczenia, gniazdo USB-C czy rozlokowanie przycisków zdradzają, kto jest kim, to z pewnością nikt nie powie, że zaszła tutaj niewinna inspiracja. Jeżeli interesuje Was, jak bardzo parametrami Letv S1 Pro 5G różni się od iPhone’a 14 Pro, to „kolosalnie” może okazać się zbyt delikatnym przymiotnikiem.

Chińczycy wyposażyli swój najnowszy smartfon w układ mobilny Unisoc Tiger T7510 z procesorem graficznym PowerVR GM 9446. To ośmiordzeniowa konstrukcja, wykonana w litografii 12 nm, o niezbyt dużej popularności w smartfonach. Chwila śledztwa wykazała, że na rynek trafiły wcześniej co najmniej trzy urządzenia z tym układem, choć ich nazwa niewiele Wam będzie mówić: Hisense D50, Hisense A7 oraz HiSense F50+. Potencjał procesora szacuje się na ok. 1800 punktów w GeekBench 5 (test wielu rdzeni).

Dalej nie jest przesadnie bogato. Letv S1 Pro 5G ma 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Ekran to 6,5-calowa tafla LCD o rozdzielczości 1600×720 pikseli oraz częstotliwości odświeżania o wartości 60 Hz. Z jakiegoś powodu producent informuje, że smartfon dysponuje jedną kamerą HD 1300 W (!), co może wywołać konsternację, ale w rzeczywistości mowa o 13 Mpix aparacie z sensorem OV13850. Informacja o pozostałych obiektywach (jeżeli nie są przypadkiem atrapą) jest owiana tajemnicą.

Na dokładkę powiem Wam, że urządzenie korzysta z Huawei Mobile Services i autorskiej nakładki LeOS. Grafiki udostępnione na stronie sugerują, że smartfon skopiował z iPhone’a nawet Dynamic Island, który zadebiutował właśnie w serii iPhone 14 Pro. Na koniec dodam, że S1 Pro 5G podtrzymuje akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy maksymalnie 10 W.

Więcej niż jeden

Letv S1 Pro 5G kosztuje na chińskiej platformie Lemall 999 juanów (równowartość ~650 złotych). W przedsprzedaży cena spada do 899 juanów (~580 złotych). Urządzenie będzie dostępne na rynku od 17 stycznia 2023 roku. Co ciekawe, S1 Pro 5G to nie jedyny taki „wybryk” od LeEco, właściciela praw do marki. Na platformie sprzedażowej znajdziemy modele Letv Y1 Pro oraz Letv Y2 Pro. Ten pierwszy zbyt mocno zagapił się na zwykłego iPhone’a 13, zaś ten drugi – na iPhone’a 13 Pro.

Dawno nie widziałem na rynku smartfona, który aż tak bardzo starał się skopiować rozwiązania popularniejszej konkurencji. Cóż, przynajmniej postawili na najładniejsze urządzenie poprzedniego roku.