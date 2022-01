Klienci tego fintechu mają problem. Postawiono ich pod ścianą

Oferta fintechów przyciąga klientów jak magnes, ponieważ nierzadko jest bardziej kompleksowa i korzystniejsza niż propozycje banków. Klienci nie zawsze jednak mają powody do zadowolenia – w tym przypadku zostali postawieni w bardzo niekomfortowej sytuacji, która może przyprawić o kilka siwych włosów.

Klienci fintechu ZEN znaleźli się w niekomfortowej sytuacji

Serwis Cashless donosi, że klienci polskiego fintechu ZEN otrzymali informację o nagłej, niespodziewanej zmianie numerów rachunków płatniczych w złotych. Jeden z nich żali się, że dostał wiadomość o tym 25 stycznia o godzinie 15:50 i numer konta został zmieniony jeszcze tego samego dnia. Jednocześnie dostał tylko trzy dni na zrobienie przelewów na dotychczasowe numery rachunków.

Dla osób, które korzystają z oferty ZEN na co dzień, a do tego otrzymują na swoje konto w tym fintechu wynagrodzenie, to ogromny problem, bowiem muszą w mgnieniu oka poinformować swojego pracodawcę o zmianie numeru konta, na które mają być przelewane pieniądze za pracę.

W jeszcze trudniejszym położeniu znajdują się osoby, które oczekują na przelew, ale nie wiedzą, kiedy go dostaną – muszą natychmiast przekazać informację o nowym numerze rachunku osobie/firmie/instytucji, od której spodziewają się przelewu.

To niewątpliwie stresująca sytuacja – jeśli przelew zostanie zlecony na dotychczasowy numer konta, który nie jest już aktywny, pieniądze wrócą na rachunek nadawcy i trzeba będzie się fatygować, aby powtórzyć całą procedurę z wysłaniem pieniędzy na nowy numer konta.

Serwis Cashless dowiedział się, że dotychczasowy partner ZEN – Alior Bank w trybie natychmiastowym, bez wcześniejszego ostrzeżenia zrezygnował ze współpracy z polskim fintechem. Dawid Różek, założyciel i prezes ZEN.com powiedział:

Przez wzgląd na szacunek do naszego byłego partnera nie będziemy komentować tego ruchu. W tym momencie skupiamy się na tym, by zminimalizować negatywne skutki decyzji naszego partnera dla klientów. Wszyscy otrzymali odpowiednie komunikaty drogą mejlową, SMS-ową lub telefoniczną, wszyscy mogą już korzystać z rachunków z polskimi numerami oferowanymi dzięki współpracy z BNP Paribas

Nowe numery kont dostępne są w szczegółach konta ZEN. Fintech informuje, że jego konsultanci (w ramach ZEN Care) mogą skontaktować się ze wskazanymi przez klienta osobami lub/i firmami, aby przekazać im informację o zmianie numeru rachunku.