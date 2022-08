Konkurs Xiaomi! Wystarczy jedno zdjęcie, a słuchawki lub nowy Mi Band 7 będą twoje

Pamiętacie czasy konkursów kreatywnych? Takich, w których o wygranej nie decydował fart czy liczba lajków pod postem? Wydaje się, że tego typu akcji jest coraz mniej. Na szczęście Xiaomi ratuje sytuację. Warto rzucić okiem na konkurs, w którym można wygrać słuchawki lub opaskę Mi Band 7.

Konkurs dla fanów Xiaomi

Zasady konkursu Xiaomi są tak banalne, że aż mi żal, że nie spełniam wymagań. Bo jest jedna, kluczowa rzecz, której trzeba dopilnować, żeby w ogóle kwalifikować się do zabawy. Otóż należy stworzyć wakacyjną pocztówkę i umieścić zdjęcie na stronie społeczności Xiaomi. Do tego należy dołączyć kilka słów pozdrowień, które trzeba skierować do dowolnego Mi Fana z Xiaomi Community lub po prostu miłośnika marki Xiaomi.

Przechodzimy jednak do kamienia, na który może trafić nasza kosa, a mianowicie: zdjęcie musi być wykonane smartfonem Xiaomi. Przyznacie więc, że mocno zawęża to grono osób, które mogą wziąć udział w konkursie. Ostatnim telefonem Xiaomi, który używałem prywatnie, był Mi 6 i od tego czasu nie powróciłem już do tego producenta.

Dodatkowym wymogiem jest to, że można zgłosić tylko jedną pocztówkę, a zdjęcie nie powinno być nigdzie wcześniej publikowane. Prace należy przesyłać do 28 sierpnia. Wszystkie szczegóły znajdziecie w Regulaminie.

Przejdźmy jednak do bardziej interesujących detali: co można wygrać?

Mi Band 7 praktycznie za darmo

Xiaomi przewidział wygraną jednej z trzech nagród:

za pierwsze miejsce – słuchawek Xiaomi Buds 3T Pro,

za drugie miejsce – opaski Xiaomi Smart Band 7,

za trzecie miejsce – słuchawek Redmi Buds 3 Lite.

Xiaomi Mi Band 7 (fot. Tabletowo.pl)

Nie są to może zbyt wartościowe gadżety, ale z drugiej strony – wymagania dla wzięcia udziału w konkursie są tak niskie, że chyba nikogo nie dziwi, że urządzenia nie są jakimiś flagowymi sprzętami. Dodatkowo osoby, które wygrają jedną z trzech nagród, otrzymają voucher na zakupy na mi-home.pl.

Pamiętajcie tylko, że Tabletowo nie prowadzi tego konkursu. Posty konkursowe pozostawiacie na stronie Xiaomi, nie tutaj ;)