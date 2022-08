Xbox Game Pass – w co zagramy w pierwszej połowie sierpnia?

Xbox Game Pass rozpocznie sierpień z wysokiego C! Do usługi trafi gorąca premiera oraz tytuł Ubisoftu – a to zaledwie dwie z siedmiu pozycji, które przygotował dla graczy Microsoft. Wspólny mianownik jest jeden – długie godziny wyjątkowej zabawy.

Reklama

Efekty widoczne już dziś

Co by nie przedłużać, spójrzmy na listę gier oferowanych przez Xbox Game Pass w pierwszej połowie sierpnia. Pierwsza z nich jest już nawet dostępna dziś, więc jeśli brakuje Wam atrakcji w świecie gier – biegiem ją instalujcie.

Oto nadchodzące gry w subskrypcji Microsoftu:

Ghost Recon Wildlands (chmura, konsola, PC) – 2 sierpnia ,

, Shenzen I/O (PC) – 4 sierpnia,

Turbo Golf Racing (chmura, Xbox Series X|S, PC) – 4 sierpnia,

Two Point Campus (chmura, konsola, PC) – 9 sierpnia ,

, Cooking Simulator (chmura, konsola, PC) – 11 sierpnia,

Expeditions: Rome (PC) – 11 sierpnia,

Offworld Trading Company – (PC) – 11 sierpnia.

Obecność zalicza również Two Point Campus, które będzie świętować premierę również w Xbox Game Pass. Uniwersytecka symulacja zaliczy ogrom usprawnień względem szpitalnego pierwowzoru, dlatego pozostaje czekać z zapartym tchem. Jak wspomniałem w zapowiedzi z Najciekawszych premier sierpnia, recenzja już wkrótce na Tabletowo!

Xbox Game Pass – początek sierpnia 2022

Co znika z Xbox Game Pass?

Podobnie, jak romanse Ubisoftu z Xbox i PlayStation, nowe gry w usłudze Microsoftu jak najbardziej cieszą. Należy jednak pamiętać, że w serwisie występuje rotacja tytułów – coś przychodzi, coś odchodzi.

Spójrzmy więc na listę gier, które 15 sierpnia znikną z Xbox Game Pass.

Boyfriend Dungeon (chmura, konsola, PC),

Curse of the Dead Gods (chmura, konsola, PC),

Library of Ruina (chmura, konsola, PC),

Starmancer (PC),

Train Sim World 2 (chmura, konsola, PC).

Największą stratą jest niewątpliwie Curse of the Dead Gods, czyli całkiem udana siekanka w stylu rougelike. Najlepszym tytułem w tym gatunku i tak pozostaje Hades, a ten ciągle jest dostępny w Xbox Game Pass. Ostatnio w wolnych chwilach próbuję znów zgładzić Pana Podziemi i przypomniałem sobie jak wspaniała to pozycja. Wam również polecam spróbować!