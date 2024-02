Apple po raz pierwszy osiągnęło taki sukces. Samsung nie zdołał pokrzyżować szyków Jabłka

Apple to firma, która płynie na fali własnego emejzingu. Ludzie na całym świecie kochają jej produkty lub po prostu doceniają wygodę korzystania z nich i dlatego je kupują. Gigant z Cupertino osiągnął niewątpliwy sukces – jego iPhone’y nie mają sobie równych.

iPhone, iPhone i tak jeszcze pięć razy. Smartfony Apple pokonały Samsungi

Firma badawcza Counterpoint opublikowała dziś raport zawierający ranking smartfonów, które w 2023 roku sprzedały się w największych ilościach. Jak już zapewne się domyślacie, większość lokat zajmują iPhone’y. To nic szczególnego, bo tak jest co roku, lecz 2023 rok jest pierwszym, w którym w TOP 10 pierwszych 7 pozycji oblegają iPhone’y.

Pozostałe trzy miejsca zdobyły smartfony Samsunga – o jedno więcej niż w 2022 roku, w którym w TOP 10 było aż 8 iPhone’ów (ale nie ciągiem od 1. do 8. pozycji). Jednocześnie Counterpoint zaznacza, że od 2022 roku na liście nie ma innych marek. Wcześniej natomiast zdarzyło się, że w TOP 10 znalazł się smartfon Xiaomi – tak było na przykład w 2018 roku (tym rodzynkiem był Xiaomi Redmi 5A), a także w 2021 roku (wówczas dwie lokaty zajęły Redmi 9A i Redmi 9, a jedną Samsung Galaxy A12).

źródło: Counterpoint Research

Te smartfony sprzedawały się najlepiej w 2023 roku

Skoro już wiadomo, smartfony jakich marek cieszyły się największą popularnością wśród klientów na świecie, to czas zobaczyć, jakie konkretnie modele znalazły się w TOP 10. Są to kolejno:

iPhone 14 (3,9%),

iPhone 14 Pro Max (2,8%),

iPhone 14 Pro (2,4%),

iPhone 13 (2,2%),

iPhone 15 Pro Max (1,7%),

iPhone 15 Pro (1,4%),

iPhone 15 (1,4%),

Samsung Galaxy A14 5G (1,4%),

Samsung Galaxy A04e (1,3%),

Samsung Galaxy A14 4G (1,3%),

Patrząc na ww. TOP 10, można wysnuć kilka ciekawych wniosków. Po pierwsze widać, że iPhone’y Pro Max cieszyły się większą popularnością niż iPhone’y Pro, zatem klienci wolą smartfony z większym ekranem. Tylko jednak te z serii Pro, gdyż w TOP 10 nie ma ani jednego iPhone’a z linii Plus. To potwierdza, że ich sprzedaż jest najniższa z całej generacji, bo nie ma tu ani iPhone’a 15 Plus, ani iPhone’a 14 Plus.

Ponadto w oczy rzuca się fakt, że wszystkie smartfony Samsunga to budżetowe modele. W TOP 10 nie ma ani jednego flagowca marki z Korei Południowej, podczas gdy w przywołanym już rankingu za 2018 rok znalazły się dwa high-endy: Galaxy S9 i Galaxy S8+. Według Counterpoint Galaxy A14 5G zawdzięcza 8. lokatę dużej popularności w USA i Indiach (był nawet najlepiej sprzedającym się smartfonem w Indiach w 2023 roku), a Galaxy A04 i Galaxy A14 4G dobrej sprzedaży na rynkach rozwijających się (wśród których wymienia się też Indie).

źródło: Counterpoint Research

Co ważne, Counterpoint podaje faktyczną sprzedaż do klientów końcowych, a nie udział w ogólnych dostawach do dystrybutorów jak Canalys w Polsce. To znacznie dokładniej pokazuje, jaką popularnością wśród klientów cieszyły się poszczególne modele dostępne na rynku. Agencja prognozuje też, że w TOP 10 w 2024 roku znajdą się wyłącznie smartfony z modemami 5G i wśród nich mogą pojawić się również modele chińskich marek.