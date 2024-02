Oto liderzy polskiego rynku smartfonów

Na przestrzeni lat swoich sił na polskim rynku smartfonów próbowało wielu producentów, lecz nie każdy zdołał podbić serca mieszkańców Polski. Które marki mają najmocniejszą pozycję w Polsce? Odpowiedź na to pytanie daje Canalys.

Ci producenci sprzedają w Polsce najwięcej smartfonów

Według najnowszego raportu Canalys, jednej z najbardziej znanych agencji, zajmujących się obserwacją sytuacji na rynku (nie tylko smartfonów), liderem na polskim rynku w czwartym kwartale 2023 roku był – bez zaskoczenia – Samsung z 28% udziałów w całkowitych dostawach. Zaskoczeniem może być natomiast to, że w ciągu trzech ostatnich miesięcy minionego roku dostarczył o 17% mniej smartfonów niż w analogicznym okresie w 2022 roku.

Co więcej, Samsung jest jedynym producentem, w przypadku którego odnotowano spadek dostaw rok do roku. Drugie w TOP 5 Xiaomi dostarczyło 21% wszystkich smartfonów, które trafiły do dystrybutorów w czwartym kwartale 2023 roku i jednocześnie o 42% więcej niż w Q4 2022. TOP 3 zamyka Apple z 19% udziałów i wzrostem o 10% rok do roku.

Za Xiaomi z 13% udziałów w dostawach znalazło się Lenovo, czyli firma odpowiedzialna za smartfony marki Motorola. Rok do roku zwiększyła dostawy o 58%. TOP 5 zamyka realme z „tylko” 6% udziałów, ale jednocześnie też wzrostem aż o 251% względem czwartego kwartału 2022 roku.

źródło: Canalys

Jak widać, Samsung, Xiaomi i realme zachowały pozycję, natomiast Apple wskoczyło o jedną pozycję wyżej, a Lenovo spadło o jedną niżej. Trzeba jednak zaznaczyć, że Canalys podaje informację o wolumenie dostaw do dystrybutorów, a nie faktyczną sprzedaż do klientów końcowych, lecz zwykle jedno jest mocno związane z drugim.

Producenci najczęściej nie zapełniają magazynów ponad miarę, gdyż się to nie opłaca, bo jest kosztowne (a optymalizacja kosztów jest dziś szczególnie ważna), chociaż w przeszłości mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami. Mimo to możemy założyć, że podobnie wyglądałby ranking samej sprzedaży smartfonów uwzględnionych w TOP 5 marek.

Samsung może poprawić wynik

Z niecierpliwością czekamy na ranking za pierwszy kwartał 2024 roku, ponieważ za Samsungiem bardzo udana przedsprzedaż serii Galaxy S24 (dla mnie wręcz przeciwnie) – na pewno będzie to widać w nowym zestawieniu. Jednocześnie Apple może nie utrzymać się na swojej pozycji, gdyż szał na serię iPhone 15 już minął, a to z pewnością właśnie on przyczynił się do tak wysokiej pozycji firmy z Cupertino w Q4 2023.