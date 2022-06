Apple Music dla studentów zdrożało. Niestety – także w Polsce!

Studenci, którzy zamiast Spotify wybiorą Apple Music, będą musieli zapłacić więcej. Wcześniejsza cena, ustalona na 9,99 złotych, nie obowiązuje już nowych użytkowników!

Studenci zapłacą teraz więcej

Apple, podobnie jak chociażby Spotify, ma w portfolio specjalną promocję dla studentów, która pozwala obniżyć cenę miesięcznej subskrypcji za dostęp do usługi muzycznej. Do niedawna studenci w ten sposób mogli zaoszczędzić 10 złotych każdego miesiąca – niby niewiele, ale taka kwota może okazać się dość ważna dla studenckiego, zazwyczaj niewielkiego budżetu.

Niestety, w przypadku Apple Music nie zaoszczędzimy już pełnych 10 złotych. Nowa cena wynosi bowiem 11,99 złotych zamiast wcześniejszych 9,99 złotych. Warto zaznaczyć, że w przypadku konkurencyjnego Spotify Premium nadal obowiązuje wcześniejsza cena, czyli 9,99 złotych za każdy miesiąc dostępu.

Polska nie jest jednak jedynym krajem, w którym zespół Tima Cooka zdecydował się podnieść cenę studenckiej subskrypcji. W poprzednim miesiącu mogliśmy usłyszeć, że cena abonamentu została zwiększona m.in. dla klientów z RPA, Indonezji czy Singapuru.

Co więcej, według serwisu 9to5Mac studencki abonament niedawno został podniesiony w kolejnych krajach – USA (5,99 dolarów zamiast 4,99 dolarów) i Wielkiej Brytanii. Apple nie wydało jeszcze oficjalnego oświadczenia, a więc należy założyć, że cena mogła wzrosnąć w jeszcze większej liczbie krajów.

Co ze studentami, którzy już wcześniej wykupili dostęp do Apple Music? Z naszych ustaleń wynika, że nie doświadczą oni podwyżek. Zaktualizowany cennik dotyczy bowiem nowych użytkowników lub osób, które zdecydują się powrócić do muzycznej usługi z Cupertino.

Pozostałe plany bez zmian

Apple Music dostępne jest jeszcze w dwóch podstawowych planach – indywidualnym i rodzinnym. Tutaj, przynajmniej na obecną chwilę, ceny zostały na starym poziomie. Oznacza to, że za plan indywidualny musimy zapłacić 19,99 złotych miesięcznie, a rodzinny to wydatek 29,99 złotych za każdy miesiąc korzystania.

Należy dodać, że Apple Music jest jeszcze dostępne w ramach pakietu Apple One, który zapewnia również dodatkową przestrzeń w iCloud, Apple Arcade i Apple TV+. Tutaj ceny także nie uległy zmianie, czyli pakiet indywidualny to wydatek 24,99 złotych, a za wersję rodzinną musimy zapłacić 39,99 złotych miesięcznie.