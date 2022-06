Od poniedziałku zatankujesz taniej na Orlenie z aplikacją. Zobacz, jak dostać rabat

Wizyta na stacji benzynowej za każdym razem wiąże się z dużym wydatkiem. Ceny paliw poszybowały ostro do góry i dziś gdzieniegdzie przekraczają już 8 złotych. Daniel Obajtek, CEO i prezes zarządu PKN Orlen, poinformował dziś, że klienci będą mogli otrzymać rabat na paliwo, jeśli zainstalują na swoich smartfonach aplikację VITAY.

Ceny paliw ciągle rosną

Widok cen na stacjach benzynowych może przyprawić o zawrót głowy. Od 1 lutego 2022 roku obowiązuje Tarcza Antyinflacyjna 2.0, za sprawą której obniżono m.in. wysokość podatku VAT na paliwa z 23% na 8%. Ma ona obowiązywać do 31 lipca 2022 roku, ale już mówi się o jej ewentualnym przedłużeniu, ponieważ ceny paliwa dalej rosną, co wpływa również na ceny produktów i usług. Nieprzedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 skutkowałoby skokowym wzrostem cen paliw i skutki byłyby opłakane dla portfeli mieszkańców Polski.

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 rzeczywiście sprawiła, że ceny paliw na stacjach benzynowych spadły, lecz tylko na krótki czas. Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku, wszystko się zmieniło. 31 maja Rada Unii Europejskiej ogłosiła, że zgadza się, by szósty pakiet sankcji wobec Rosji objął ropę naftową oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich (nie dotyczy to jednak – tymczasowo – dostaw rurociągiem).

Pamiętacie jeszcze takie ceny benzyny i diesla? (fot. PKN Orlen)

Tu warto wspomnieć, że – jak przekazuje Business Insider – w marcu 2022 roku Polska zwiększyła import rosyjskiej ropy o 12% względem poprzedniego miesiąca, a na dodatek była trzecim największym importerem wśród krajów Unii Europejskiej (za Holandią i Niemcami). W pierwszym kwartale 2022 roku kraje Wspólnoty łącznie płaciły Rosji za importowaną ropę 6 mln euro miesięcznie. Do końca 2022 roku Unia Europejska chce jednak zrezygnować z importu ~90% rosyjskiej ropy.

Rabat na paliwo na stacjach PKN Orlen

Na początku czerwca pojawiły się informacje, że Orlen wymienia wyświetlacze na niektórych swoich stacjach, co wiele osób odebrało jako przygotowania do paliwa po 10 złotych. Biuro prasowe PKN Orlen stanowczo jednak zaprzeczyło tym spekulacjom – powód wymiany był inny: nowe wyświetlacze mają po prostu wyświetlać więcej informacji, bo wymagają tego unijne przepisy.

Dziś natomiast Daniel Obajtek udostępnił informację, że od najbliższego poniedziałku, tj. 27 czerwca 2022 roku, do 31 lipca 2022 roku klienci będą mogli otrzymać rabat na paliwo (benzynę i olej napędowy) na stacjach PKN Orlen w wysokości 30 groszy na każdy litr.

Aby otrzymać rabat, klient będzie musiał mieć zainstalowaną aplikację VITAY (dostępną w Sklepie Google Play na Androida i Apple App Store na iOS) oraz zapłacić w kasie na stacji benzynowej, ponieważ promocja nie uwzględni płatności z wykorzystaniem Orlen Pay. Daniel Obajtek poinformował również, że miesięcznie będzie można zatankować maksymalnie 150 litrów paliwa z rabatem 30 gr/l.

Szczegółowy regulamin promocji zostanie opublikowany w poniedziałek, 27 czerwca 2022 roku.