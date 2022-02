Nie musisz czekać do końca roku. Apple Music Replay 2022 już dostępne

Słuchacze Apple Music mogą już korzystać z odpowiednika Spotify Wrapped. Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzić czego najczęściej słuchamy w tym roku.

Znacznie mniej statystyk, ale lepsze to niż nic

Apple Music to obecnie jedna z najpopularniejszych usług streamingu muzyki. Według ostatnich danych zajmuje drugą pozycję na całym rynku. Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że na prowadzeniu znajduje się Spotify. Obie usługi są naprawdę dobre, a każda z nich ma kilka przewag nad rozwiązaniem konkurencji. Przykładowo zespół Tima Cooka oferuje dostęp do muzyki w bezstratnej jakości. Z kolei dostęp do Spotify jest lepszy na platformach, które nie są częścią „ekosystemu” Apple.

Na liście przewag szwedzkiego produktu z pewnością należy jeszcze wymienić Spotify Wrapped, czyli pojawiające się pod koniec każdego roku podsumowania dotyczące korzystania z usługi. Trzeba przyznać, że całość przygotowana jest naprawdę dobrze i pozwala poznać zestaw wielu ciekawostek.

W Apple Music znajdziemy odpowiednik Spotify Wrapped, ale znacznie bardziej ubogi i po prostu nudniejszy. Mimo tego, lepsze to niż jakby w ogóle nie było dostępne jakiekolwiek podsumowanie. Ponadto, z Replay 2022 możemy już korzystać i będzie ono dostępne przez cały rok.

Replay 2022 już dostępne

Jak przed chwilą wspomniałem, użytkownicy Apple Music mogą już wygenerować playlistę, a także kilka statystyk w ramach funkcji Replay 2022. Oczywiście pod uwagę brane są dane z kilku pierwszych tygodni tego roku, ale będą one aktualizowane co tydzień. Oznacza to, że najlepsze podsumowanie zobaczymy dopiero pod koniec 2022 roku, ale obecnie możemy obserwować, jak zmienia się lista najczęściej słuchanych utworów przez cały rok.

Automatycznie wygenerowana playlista składa się ze 100 utworów. Za pomocą jednego kliknięcia możemy ją dodać do biblioteki, aby mieć łatwy dostęp do najczęściej słuchanej muzyki. Dodatkowo po wejściu na webową wersję Apple Music możemy zobaczyć podsumowanie najczęściej wybieranych artystów.

Warto dodać, że z poziomu sekcji Replay 2022 znajdziemy jeszcze playlisty stworzone w poprzednich latach, co może okazać się ciekawą podróżą po naszej historii korzystania z Apple Music.

Miejmy nadzieję, że firma z Cupertino wreszcie wprowadzi bardziej rozbudowane podsumowania. Tymczasem pozostaje cieszyć się z Replay 2022. Należy jeszcze wspomnieć, że niedawno pojawiły się nieoficjalne informacje na temat nowej muzycznej aplikacji Apple, a także zespół Tima Cooka postanowił skrócić okres próbny.