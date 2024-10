iPhone 16 nie zawiódł oczekiwań Apple, ale najlepsze może być dopiero przed nim

W tym tygodniu minął już miesiąc od premiery najnowszych smartfonów Apple. Jak radzą sobie na rynku? Okazuje się, że iPhone 16 nie zawiódł oczekiwań producenta, lecz wcale nie oznacza to, że Amerykanie nie liczą na więcej. Mają do tego powód.

iPhone 16 sprzedaje się zgodnie z oczekiwaniami Apple

W minionych latach niejednokrotnie zdarzyło się, że niektóre modele sprzedawały się poniżej oczekiwań producenta z Cupertino. Sztandarowymi przykładami są iPhone 12 Mini i iPhone 13 Mini. Modele, które je zastąpiły, czyli iPhone 14 Plus i iPhone 15 Plus, również są tymi, które cieszyły się najmniejszą popularnością z całej czwórki.

Po premierze modeli iPhone 16 i 16 Plus pojawiły się (zaskakujące) informacje, że to właśnie one są najczęściej kupowane przez klientów. Po miesiącu sytuacja wygląda jednak nieco inaczej, co postanowił podsumować analityk Ming-Chi Kuo.

Według niego popyt na iPhone’y 16 i 16 Plus „pozostaje niewielki w porównaniu z ubiegłym rokiem” i Apple postanowiło zredukować zamówienia na niektóre komponenty do połowy listopada – głównie do modeli iPhone 16 i 16 Plus. Redukcja jest jednak „nieznaczna”, bo o zaledwie 3-5%.

W przypadku iPhone’ów 16 Pro i 16 Pro Max wolumen dostaw jest podobny jak w zeszłym roku iPhone’ów 15 Pro i 15 Pro Max, ale jednocześnie czasy dostaw są krótsze, co oznacza, że Apple lepiej się przygotowało i zadbało, aby nie brakowało smartfonów w magazynach.

iPhone 16 może mieć najlepsze dopiero przed sobą

Informacje przekazane przez analityka Ming-Chi Kuo wskazują, że iPhone 16 sprzedaje się zgodnie z oczekiwaniami firmy, ponieważ nie ma mowy o zaleganiu smartfonów w magazynach, a zamówione urządzenia są sprawnie wysyłane do klientów.

Najbliższe tygodnie mogą jednak przynieść zwiększony popyt na smartfony z serii iPhone 16 z dwóch powodów. Pierwszym jest udostępnienie Apple Intelligence, co jest planowane na 28 października. Drugim z kolei zbliżające się „święta zakupowe”, jak Black Friday i Cyber Monday, a także przedświąteczna gorączka zakupów.

Mimo to Ming-Chi Kuo spodziewa się, że w czwartym kwartale 2024 roku Apple dostarczy od 88 do 89 milionów sztuk smartfonów z serii iPhone 16. To dużo, ale też mniej niż high-endów z linii iPhone 15 w Q4 2023, ponieważ wówczas Amerykanie wysłali do dystrybutorów 90-91 milionów egzemplarzy „Piętnastek”.