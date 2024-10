Apple pokaże nowe urządzenia jeszcze w tym miesiącu

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, a jest to jak najbardziej możliwy scenariusz, to Apple pochwali się nowym sprzętem jeszcze w październiku. Następnie, w pierwszej połowie 2025 roku, czekają nas kolejne premiery.

Nowe urządzenia Apple już wkrótce

Mark Gurman z Bloomberga, któremu zawdzięczamy sporo sprawdzonych informacji związanych z planami Apple, tym razem poruszył temat najbliższych premier nowych urządzeń. Ze słów Gurmana wynika, że firma z Cupertino chce w tym roku skupić się na komputerach z procesorami M4.

Zanim przejdziemy dalej, to wypada przypomnieć, że iPad Pro z 2024 roku był pierwszym urządzeniem firmy, w którym zastosowano układ Apple M4. Co ciekawe, dotychczas pierwszeństwo miały komputery, a dopiero później nowa generacja procesorów trafiała do tabletów. Cóż, w tym roku to się zmieniło.

Pod koniec października, zespół Tima Cooka ma pokazać następujące komputery z układami M4: 14-calowego i 16-calowego MacBooka Pro, Maca mini i iMaca. Poznać mamy również odświeżonego iPada mini. Przynajmniej jeden z tych produktów trafi do sprzedaży 1 listopada, ale możliwe, że wszystkie zostaną dość sprawnie wprowadzone do oferty.

Gurman dodaje, że Apple planuje jeszcze kilka premier na pierwszą połowę 2025 roku. Wśród tych planów mamy: 13-calowego i 15-calowego MacBooka Air z M4, nowego iPhone’a SE, 11-calowego i 13-calowego iPada Air, nową klawiaturę Magic Keyboard do zaktualizowanej linii iPad Air oraz ulepszony lokalizator AirTag. Oczywiście w przyszłym roku dostaniemy też iPhone’y 17 czy Watcha 11, ale to już w drugiej połowie 2025.

Kiedy iOS 18.1?

W połowie września iOS 18 trafił do użytkowników. Następnie, na początku października, dostaliśmy zestaw poprawek wydanych jako iOS 18.0.1. Firma przygotowuje się już jednak do kolejnej, bardziej znaczącej aktualizacji, która wprowadzi Apple Intelligence na wybrane modele iPhone’ów. Niestety, AI raczej nie szybko sprawdzimy w Unii Europejskiej.

Niezależnie od tego, co czeka Apple Intelligence w UE, to wypada poinformować, że iOS 18.1 powinien zostać wydany 28 października. Tego samego dnia może pojawić się również iPadOS 18.1 i aktualizacje pozostałych systemów operacyjnych.