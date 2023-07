W Apple CarPlay jednak zmienisz ustawienia klimatyzacji. Porsche pokazało rozwiązanie

Z poziomu Apple CarPlay nie możemy sterować klimatyzacją czy wpływać na funkcje samego pojazdu. Ma to się zmienić w nowej wersji oprogramowania, ale jeszcze nie została ona wydana. Tymczasem Porsche zaprezentowało obejście tej przeszkody.

Ograniczenia w oprogramowaniu Apple CarPlay

Zarówno CarPlay, jaki i Android Auto, w obecnej formie przypominają nakładki na ekran systemu infotaiment, które po prostu wyświetlają wybrane aplikacje zainstalowane na smartfonie. Komunikacja z samochodem jest bardzo ograniczona i nie mamy możliwości sterowania klimatyzacją, wyboru trybu jazdy czy zmiany pozycji fotela. Nie możemy nawet zmienić ustawień systemu audio – wszystko wymagana wyjścia z nakładki Google lub Apple i następnie przejścia do ustawień samochodu.

W przypadku Apple CarPlay ma to się zmienić wraz z wprowadzeniem zupełnie nowej wersji oprogramowania, która została pokazana w zeszłym roku, ale jeszcze nie doczekaliśmy się jej udostępniania użytkownikom. W samochodach, w których producenci wprowadzą odpowiednie zmiany, możliwe będzie m.in. sterowanie klimatyzacją. Dodatkowo CarPlay będzie mógł całkowicie zastąpić cyfrowe zegary.

Nowości od Porsche dla użytkowników iPhone’ów

Porsche jednak już teraz wprowadza rozwiązanie, które umożliwia sterowanie klimatyzacją, przesyłanie celów do fabrycznej nawigacji, a także podgląd poziomu naładowania akumulatora (w PHEV-ach i BEV-ach) i innych danych zbieranych przez czujniki w samochodzie. Co więcej, Niemcy chwalą się, że są pierwszym producentem, który to umożliwia.

Jak udało się tego dokonać? Porsche zastosowało sprytne obejście ograniczeń Apple CarPlay. Otóż aplikacja My Porsche, która jest dostępna na iOS, otrzymała obsługę oprogramowania Apple. Teraz może być wyświetlana również na ekranie samochodu, gdy podłączymy do niego iPhone’a.

Pomysł zdecydowanie interesujący. Ponadto, w przeciwieństwie do zupełnie nowego CarPlaya, który podobno w wybranych autach pojawi się jeszcze w tym roku, nie wymaga on wprowadzania jakichkolwiek zmian w samym samochodzie. Dodatkowo funkcja powinna trafić również do starszych modeli Porsche, które można dodać do aplikacji My Porsche.

Niestety, obawiam się, że takie podejście, mimo iż mające w sobie całkiem sporo sprytu, nie będzie idealne. Otóż mogą pojawić się opóźnienia, bowiem nie mamy bezpośredniego połączenia pomiędzy Apple CarPlay a Porsche. Całość realizowana jest przez aplikację zainstalowaną na smartfonie, która to wysyła odpowiednie rozkazy (np. podniesienie temperatury) do samochodu, a dopiero następnie zmiany wprowadzane są w Porsche.

Początkowo opisywana funkcjonalność dostępna będzie w nowym Cayenne, a następnie zostanie wdrożona w innych modelach. Odpowiednia aktualizacja aplikacji jest już dostępna w App Store.