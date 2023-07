EA SPORTS FC 24 ze zwiastunem. Hit czy kit?

Dość niespodziewanie Electronic Arts wypuścił spot reklamujący EA SPORTS FC 24, czyli bezpośrednią kontynuację serii gier FIFA. Ta legendarna, wręcz kultowa seria, dobiegła końca i będzie kontynuowana pod nową marką. Co wiemy o produkcji?

EA SPORTS FC 24 dostał promocyjny filmik

FIFA to legendarna seria gier, która przez ostatnie kilkanaście lat zdążyła podbić serca milionów graczy. Każdego roku fani piłkarskiego symulatora wyczekują przełomu września i października, kiedy to zazwyczaj kolejna odsłona tytułu ma swoją premierę. FIFA 23 była ostatnią produkcją z tej serii, ponieważ umowa pomiędzy FIFA (Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej), a Electronic Arts dobiegła końca i strony nie doszły do porozumienia.

Już od wielu miesięcy wiedzieliśmy, że koniec współpracy pomiędzy tymi firmami będzie oznaczał jedno – początek nowej serii tworzonej przez EA. Amerykańska firma dość niespodziewanie postanowiła wypuścić teraz materiał promujący EA SPORTS FC 24.

Otrzymaliśmy krótki filmik zwiastujący rozgrywkę, który możecie obejrzeć powyżej. Niewiele zostało pokazane, ale w gruncie rzeczy możemy śmiało wywnioskować, że fundamenty serii FIFA pozostały zachowane.

EA SPORTS FC 24 (źródło: EA)

EA SPORTS FC 24 – hit, czy kit?

Zapewne wiele osób zastanawia się nad tym, jakie będzie EA SPORTS FC 24. Wiemy, że Elektronicy postawili tym razem na współpracę z jedną z najlepszych lig piłkarskich, czyli La Ligą. Twarzami produkcji są także największe gwiazdy światowego formatu – Erling Haaland, Vinicius Junior, czy też Robert Lewandowski. O samym gameplay’u wiele nie wiemy, ale można jednak założyć, że dalej będzie to bardziej zręcznościowy symulator, niż bliska realizmu produkcja.

Swego rodzaju przełomem ma być możliwość rywalizacji kobiet i mężczyzn na jednym boisku. Mieszane drużyny nie były codziennością w serii FIFA, a teraz ma się to zmienić. Prawie na pewno EA nie zrezygnuje też ze swojego oczka w głowie, czyli trybu FUT. Nie wiemy jednak, jak bardzo się on zmieni i przede wszystkim, czy będą w nim normalnie dostępne karty piłkarek, a nie tylko piłkarzy.

Już 13 lipca EA ma ujawnić kolejne informacje na temat zbliżającej się premiery EA SPORTS FC 24, która została zaplanowana na drugą połowę września. Prawdopodobnie wtedy dowiemy się więcej na temat nowości (które są dodawane do gry co roku), gameplayu, a także planu na rozwijanie sieciowego trybu.