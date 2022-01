Jedna, by wszystkimi rządzić – Porsche zmienia podejście do aplikacji

Właściciele usportowionych i sportowych samochodów ze Stuttgart-Zuffenhausen nie będą już musieli instalować kilku aplikacji, aby mieć dostęp do wszystkich oferowanych funkcji. Teraz wystarczy tylko My Porsche.

Niemcy wprowadzają nową cyfrową platformę dla wszystkich usług

Każdy znaczący producent samochodów oferuje już mobilne aplikacje. Wśród nich znajdziemy te, które pozwalają na zdalny dostęp do auta, umożliwiając zablokowanie/odblokowanie zamka czy zapewniając podgląd najważniejszych informacji – np. poziom paliwa w baku czy poziom naładowania akumulatorów. Porsche nie jest tutaj wyjątkiem.

Firma, znana z samochodów oferujących naprawdę sportowe osiągi, postanowiła wprowadzić większe zmiany w swojej cyfrowej platformie. Trzeba przyznać, że mamy do czynienia z krokiem w dobrym kierunku, który powinien odczuwalnie zwiększyć komfort korzystania z mobilnych aplikacji.

Dotychczas w App Store i Google Play mogliśmy znaleźć całkiem sporo aplikacji Porsche. Oznaczało to, że konieczna była instalacja kilku aplikacji, aby mieć dostęp do wszystkich funkcji. Na szczęście zmienia się to wraz z wprowadzeniem nowej cyfrowej platformy, mającej w jednym miejscu zebrać wszystkie usługi.

Jedna aplikacja, by wszystkimi rządzić

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym, teraz głównym interfejsem służącym klientom do łączności z samochodem i marką będzie aplikacja My Porsche. Przejmie ona funkcje oferowane przez aplikacje Essentials, Connect oraz Car Connect.

Ponadto, w ramach wprowadzanych zmian, w nadchodzących miesiącach zintegrowane zostaną również dodatkowe aplikacje, takie jak Charging oraz Good to know. Z pewnością będzie to odczuwalna zmiana dla wielu właścicieli korzystających z samochodów tego producenta wyprodukowanych po 2016 roku.

Warto dodać, że na liście wspieranych znajdują się następujące modele: 718 Boxster, 718 Cayman, 911, Panamera, Macan, Cayenne oraz w pełni elektryczny Taycan.

Podobnie jak w aplikacjach konkurencyjnych firm, My Porsche oferuje m.in. dostęp do informacji o statusie samochodu (zasięg, poziom paliwa czy stan akumulatorów), pokazywanie aktualnej lokalizacji, ostrzeżenia o nieoczekiwanym odjedzie, a także możliwość blokowania i odblokowania zamków oraz opcję zdalnej aktywacji klimatyzacji. Znajdziemy ją w App Store i Google Play.