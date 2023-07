PKO BP przygotowało nową wersję swojej aplikacji bankowej dla dzieci

PKO Bank Polski świętuje 10-lecie swojej oferty PKO Junior. W ciągu ostatniej dekady skorzystało z niej prawie 730 tysięcy dzieci. Teraz bank wprowadza nową wersję własnej aplikacji mobilnej dla dzieci, która zyskała nie tylko nowy wygląd, ale też kolejne funkcje.

Oferta PKO Banku Polskiego dla najmłodszych obchodzi swoje 10. urodziny. Od momentu jej wprowadzenia 1 lipca 2013 roku skorzystało z niej prawie 730 tys. dzieci w wieku 0-12 lat. Warto przypomnieć, że był to pierwszy bank działający na polskim rynku, który wprowadził ofertę kont dla najmłodszych, a wraz z nią specjalny serwis transakcyjny, a następnie w 2016 roku aplikację mobilną.

Bank podaje, że obecnie 80% najmłodszych klientów, którzy korzystają z oferty PKO Junior, dostaje na swoje konto comiesięczne kieszonkowe od rodziców, a w sumie na dziecięcych kontach znajduje się ponad 2,17 mld złotych. Najmłodsi użytkownicy wykonują średnio 9 transakcji bezgotówkowych w miesiącu. Dzieci dzięki aplikacji uczą się także oszczędzania. Mogą w niej tworzyć specjalne skarbonki, które podpisane są celami ich oszczędzania. Do najczęstszych z nich należą: „gry”, „komputer”, „smartfon”, „przyszłość/marzenia” i „wakacje/wyjazd”.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie banku wynika, że najmłodsi klienci bankowi – w wieku od 7 do 13 lat – najbardziej doceniają możliwość dokonywania płatności kartą. Badanie, przeprowadzone przez agencję IQS, pokazało również, że rodzice cenią sobie możliwość monitorowania wydatków swoich dzieci. Większość badanych rodziców jest zdania, że dzieci powinny mieć możliwość dysponowania własnymi pieniędzmi. Uważają, że to pomoże im zrozumieć wartość pieniądza i nauczy gospodarowania, zarządzania finansami oraz oszczędzania.

Aplikacja PKO Junior, będąca integralną częścią oferty dla najmłodszych, została teraz odświeżona, zyskując nowy wygląd i wygodniejszą nawigację. Dodatkowo wprowadzono możliwość logowania za pomocą PIN-u oraz biometrii, co zdecydowanie ułatwia korzystanie z aplikacji przez najmłodszych.

Nowa aplikacja jest dostępna dla smartfonów z systemami Android i iOS. Jeśli na smartfonie dziecka aplikacje aktualizują się automatycznie, nowa wersja zastąpi po prostu obecną.

Aplikacja łączy się z serwisem internetowym PKO Junior i w jej nowej wersji wzmocnione zostały elementy związane z bezpiecznym połączeniem się z tym serwisem. W najbliższym czasie do aplikacji mają dołączyć kolejne funkcje i udogodnienia, m.in. możliwość korzystania przez dzieci z BLIKA oraz rozszerzonego zarządzania aplikacją dla dzieci przez rodziców poprzez serwis internetowy iPKO i aplikację mobilną IKO.

Jednym z celów strategii na lata 2023-25 „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość” jest wzmocnienie naszego wizerunku jako banku innowacyjnego, który jest atrakcyjny dla młodych klientów. Nowa aplikacja PKO Junior jest jednym z elementów służących do osiągnięcia tego celu – właśnie staje się atrakcyjniejsza dla młodych użytkowników i będzie też wygodniejsza do zarządzania przez rodziców. Jest nowoczesna wizualnie, a dzieci mogą łatwiej i bardziej intuicyjnie jej używać. Dzięki aplikacji dziecko pod czujnym okiem rodziców zdobywa praktyczną umiejętność obsługi mobilnego konta bankowego, uczy się podstawowych umiejętności związanych z zarządzaniem swoimi pieniędzmi i oszczędzaniem oraz rozwija systematyczność. Aplikacja łączy w sobie cele społeczno-edukacyjne oraz biznesowe i wierzymy, że dzięki niej zwiększy się nie tylko baza naszych młodych klientów, ale również świadomość usług finansowych.

Katarzyna Dziwulska, Dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej