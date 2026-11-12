Nowość dla użytkowników Apple CarPlay. W Android Auto jest już od dawna

Do użytkowników Apple CarPlay zmierza przydatna nowość. Funkcja wdrażana jest globalnie i ma pomóc w produktywnym wykorzystaniu czasu podczas prowadzenia samochodu. Użytkownicy Android Auto mają tę opcję od dawna.

Apple CarPlay dostaje przydatną nowość. Android Auto miał to wcześniej

Google wdraża swoją sztuczną inteligencję praktycznie wszędzie, również do pojazdów. Już we wrześniu 2024 roku pojawiły się znaki, że Gemini zadebiutuje na samochodowych ekranach z Android Auto. Z kolei jesienią 2025 roku ogłoszono proces zastępowania Asystenta Google Gemini, a w kwietniu 2026 roku informowaliśmy, że Gemini w samochodach obsługujących Android Auto jest coraz szerzej dostępne.

Teraz Google stawia kolejny krok naprzód – tym razem wyciągając dłoń do posiadaczy iPhone’ów. Asystent głosowy Gemini jest wreszcie udostępniany w Apple CarPlay. W efekcie właściciele smartfonów z iOS mogą podczas prowadzenia samochodu prowadzić swobodne rozmowy ze sztuczną inteligencją Gemini Live bez użycia rąk i korzystając z języka naturalnego.

Jak deklaruje Google, Gemini w CarPlay zostało zaprojektowane w taki sposób, aby sztuczna inteligencja działała jak towarzysz konwersacji w podróży, minimalizując rozproszenie uwagi.

Gemini Live na samochodowym ekranie Apple Car Play – w czym może się przydać?

Google deklaruje, że Gemini w Apple CarPlay może pomóc w zwiększeniu produktywności podczas jazdy – bez względu na to, czy kierowca ma przed sobą krótką, codzienną drogę do pracy, czy dłuższą podróż. Wśród przykładów wykorzystania bota gigant wspomina o możliwości:

przygotowania się na nadchodzący dzień – Gemini może sprawdzić plany w kalendarzu użytkownika (po udzieleniu uprawnień), przypomnieć o wydarzeniach czy pomóc w przygotowaniu się na spotkanie,

poznania lokalnych miejsc i zabytków – AI może sprawdzić rekomendacje miejsc w danej okolicy,

zrobienia burzy mózgów, ćwiczeń prezentacji do wygłoszenia czy nauki na głos,

przejrzenia skrzynki odbiorczej i pomocy w nadrobieniu zaległości w mailach (po połączeniu z aplikacją Gmail i włączeniu funkcji Daily Brief) – opcja ta nie jest dostępna w EOG.

Rozmowy prowadzone z Gemini Live w ramach Apple CarPlay synchronizują się z aplikacją na iPhonie, dzięki czemu po zaparkowaniu użytkownik może przejrzeć omówione treści.

Usługa Gemini na Apple CarPlay wdrażana jest na całym świecie i we wszystkich językach obsługiwanych w ramach funkcji Gemini Live.

Aby skorzystać z Gemini na samochodowym ekranie, należy zaktualizować aplikację na iPhonie, włączyć uprawnienia dla mikrofonu i co najmniej raz skorzystać z Gemini Live na smartfonie. Następnie, by uruchomić Gemini w pojeździe, należy stuknąć w ikonę aplikacji na ekranie Apple CarPlay lub w panelu bocznym.