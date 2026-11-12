Szef OpenAI, Sam Altman, zacieśnia więzy z Samsungiem. Niewykluczone, że Koreańczycy wyprodukują kolejny sprzęt twórców ChatGPT. Nie będzie to jednak smartfon.

Szef OpenAI tworzy „sojusz AI” z Samsungiem

31 października 2026 roku Sam Altman spotkał się z dyrektorami Samsunga. Rozmowy odbyły się za zamkniętymi drzwiami, jednak południowokoreański The Financial News ujawnił teraz, jakie tematy poruszał szef OpenAI, który chce stworzyć „sojusz AI” z koreańskim gigantem.

Miał bowiem przyznać, że chciałby ściśle współpracować z Samsungiem, aby zbudować wspólne urządzenie. Sam Altman myśli o „asystencie AI”, który byłby „następną wersją smartfona”. W jego przekonaniu sprzęt powinien być możliwie najbardziej dyskretny i pozbawiony aplikacji, ponieważ to sztuczna inteligencja zajmowałaby się „proaktywnym uzyskiwaniem dostępu i zarządzaniem życiem fizycznym i wirtualnym”.

OpenAI wprowadziło już na rynek pierwszy sprzęt – klawiaturę dla programistów, korzystających z platformy Codex, jednak mówi się, że w przygotowaniu jest również urządzenie w typie głośnika o kształcie pierścienia i wielkości krążka hokejowego (76 mm) z ruchomymi częściami, które poruszają się samodzielnie.

Ponadto ma ono dysponować aparatem, który będzie służył do rozpoznawania i weryfikowania użytkownika oraz obserwowania otoczenia. Pojawiła się również informacja, że może kosztować nawet 400 dolarów (dziś to równowartość około 1590 złotych), choć przy ciągłym wzroście cen pamięci i procesorów cena ma szansę przebić ten próg.

Nowe informacje wskazują jednak, że OpenAI myśli o kolejnym sprzęcie i zresztą nie tylko ta firma, gdyż w podobnym kierunku zamierza iść również Nothing.

Szef OpenAI uważa, że Samsung powinien postawić wszystko na sztuczną inteligencję

Według The Financial News Sam Altman miał pokusić się również o stwierdzenie, że Samsung powinien dokonać „kompleksowej transformacji w kierunku sztucznej inteligencji”, aby zwiększyć swoją konkurencyjność. Szef OpenAI uważa nawet, że „trzeba postawić wszystko na sztuczną inteligencję”.

AI ma być bowiem w stanie zwiększyć produktywność nawet stukrotnie, jeśli przejmie kontrolę nad całym procesem. Jeżeli natomiast pozostanie jedynie narzędziem, które ma pomóc zwiększyć człowiekowi produktywność, wówczas jej wzrost będzie ograniczony do dwu- lub trzykrotnego.