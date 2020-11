Aplikacja kolejnego banku dostępna w AppGallery na smartfony Huawei i Honor

Wiele osób nie wyobraża sobie bankowania bez dostępu do aplikacji swojego banku na smartfonie. W sklepie AppGallery pojawił się program kolejnej instytucji, której mieszkańcy Polski powierzają swoje pieniądze.

Aplikacja Nest Banku dostępna w Huawei AppGallery

Jak podaje Huawei, aplikacja Nest Banku jest już piątą aplikacją bankową, dostępną w AppGallery. Wcześniej swoje programy udostępniły w tym sklepie PKO Bank Polski, mBank, Idea Bank i Pekao S.A. Producent prowadzi również rozmowy z Revolutem, chociaż brytyjski FinTech kilka miesięcy wcześniej poinformował, że nie ma w planach udostępniania swojej aplikacji w AppGallery.

Podobnie, jak w przypadku większości do tej pory wprowadzonych do sklepu AppGallery aplikacji bankowych, również program Nest Banku będzie działać wyłącznie na urządzeniach z Google Mobile Services. Docelowo ma on jednak zostać zintegrowany także z Huawei Mobile Services i być dostępny na urządzeniach bez dostępu do aplikacji i usług Google.

W Nest Banku koncentrujemy się na dostarczaniu klientom rozwiązań cyfrowych, które ułatwiają korzystanie z bankowości w pełni online. Chcemy ułatwiać codzienne korzystanie z naszej aplikacji dostosowując ją do najpopularniejszych systemów. Dlatego wspólnie z Huawei udostępniliśmy naszą aplikację w AppGallery i pracujmy nad tym, aby zintegrować ją z Huawei Mobile Services – Łukasz Gajewski, Dyrektor Biura Bankowości Internetowej i Mobilnej w Nest Banku

I chociaż nie wiadomo, jak sprawnie aplikacja Nest Banku zostanie zintegrowana z Huawei Mobile Services, to warto przypomnieć, że jest to jak najbardziej wykonalne. Pierwszym bankiem, który zapewnia kompatybilność swojej aplikacji z HMS, jest PKO Bank Polski – jego klienci mogą korzystać także z płatności mobilnych z wykorzystaniem technologii HCE (odbywają się one więc zbliżeniowo, ale nie przez Google Pay – PKO BP wciąż ich nawet nie obsługuje).

Można się też spodziewać, że wkrótce do AppGallery „wskoczą” aplikacje innych banków, ponieważ dla Huawei jest to bardzo ważne, choć ważniejsze jest, aby działały one na smartfonach z HMS, gdyż raczej nie ma widoków na ponowny dostęp do GMS.

