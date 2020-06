Kolejna aplikacja bankowa pojawia się w Huawei AppGallery

Mimo że aplikacje bankowe nie są tak chętnie instalowane przez użytkowników jak te społecznościowe, to i tak decyduje się na to duża część klientów działających w Polsce banków. Oferta Huawei AppGallery sukcesywnie wzbogaca się o kolejne programy do obsługi bankowości z poziomu smartfona – do apek mBanku i IKO PKO BP dołączyła Idea Banku.

Jak podaje Huawei, w AppGallery znajduje się już ponad 900 polskich aplikacji (natomiast w skali globalnej, bez Chin, prawie 33 tysiące). Producent przekonuje kolejnych deweloperów do udostępniania swoich programów na tej platformie, dzięki czemu jej oferta bardzo szybko się rozszerza. Od niedawna również o aplikacje bankowe – aktualnie są tam dostępne już trzy, które interesują klientów w Polsce.

Aplikacja Idea Banku dostępna w Huawei AppGallery

To już trzeci program do obsługi bankowości z poziomu smartfona, który pojawił się w autorskim sklepie Huawei w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Idea Bank specjalizuje się w obsłudze mikro, małych i średnich firm, więc prawdopodobnie dla większości z Was informacja ta nie będzie szczególnie interesująca. Jak jednak informuje Piotr Ćwiertnia, Dyrektor Biura Bankowości Internetowej w Idea Banku, użytkownicy smartfonów Huawei to dzisiaj liczna grupa korzystająca z aplikacji tego banku.

Niestety, podobnie jak aplikacje mBanku i IKO PKO Banku Polskiego, tak i program dedykowany klientom Idea Banku na tę chwilę dostępny jest wyłącznie na urządzeniach z Usługami Mobilnymi Google (GMS) – kompatybilność z Huawei Mobile Serives (HMS) zostanie zapewniona dopiero w przyszłości (Huawei nie precyzuje, kiedy można się tego spodziewać).

Nie mamy jak sprawdzić, czy tak jest w rzeczywistości, ponieważ zarówno aplikacja mBanku, jak i IKO PKO BP od razu po udostępnieniu działała na smartfonach z HMS, lecz aktualnie nie da się już ich pobrać i zainstalować na smart-telefonach bez GMS. Spodziewamy się więc, że i program Idea Banku nie zadziałała na urządzeniach bez Usług Mobilnych Google.

Źródło: informacja prasowa