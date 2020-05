Aplikacja PKO BP udostępniona w Huawei AppGallery. Podobno ma nie działać na urządzeniach z HMS

Użytkownicy smartfonów i tabletów Huawei z Androidem z niecierpliwością wyczekują, aż ich ulubione programy pojawią się w sklepie AppGallery. Producent sukcesywnie wprowadza do niego kolejne pozycje, a wczoraj dołączyła do nich aplikacja mBanku. Dziś nieoczekiwanie to samo zrobiła także przeznaczona dla klientów PKO BP.

Aplikacja IKO PKO BP udostępniona w Huawei AppGallery

PKO BP to największy bank w Polsce i część jego klientów z pewnością korzysta z urządzeń Huawei. Do tej pory aplikację IKO mogli oni ściągnąć wyłącznie ze Sklepu Google Play, ale od teraz mogą to zrobić także za pośrednictwem AppGallery. Producent informuje, że na razie jest ona dostępna jedynie na smartfony i tablety z Usługami Mobilnymi Google (GMS), a dopiero w przyszłości zostanie skonfigurowana tak, aby była kompatybilna również z Huawei Mobile Services (HMS).

Cóż, a przynajmniej tak to wygląda w teorii, bowiem w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Tak się złożyło, że nasz Kolega Tomek Szwast jest klientem PKO BP i jednocześnie ma pod ręką Huawei P40, który w pełni bazuje na HMS. Poprosiliśmy go więc o sprawdzenie, czy może pobrać aplikację IKO z AppGallery i ją aktywować.

O ile pierwsze się udało, tak wydawało się, że drugie się już nie powiedzie, ponieważ oczom Tomka ukazał się komunikat o treści „IKO nie będzie działać bez Usług Google Play, które nie są obecnie obsługiwane przez urządzenie”. Wystarczyło jednak odklikać to powiadomienie i wszystko poszło jak z płatka. Co ciekawe, udało się nawet aktywować płatności zbliżeniowe HCE (potwierdził to sam smartfon w odpowiedniej sekcji w Ustawieniach). Działa także BLIK.

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku aplikacji mBanku – Huawei deklaruje, że nie jest ona kompatybilna z HMS, ale wiemy, że nadal działa. Teraz tak samo jest z IKO PKO BP. Możliwe, że jest to jakieś niedopatrzenie i obie wkrótce przestaną funkcjonować bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Źródło: informacja prasowa