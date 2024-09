mObywatel: co zrobić, gdy smartfon zostanie zgubiony lub skradziony?

Aplikacja mObywatel to potężne narzędzie z długą listą usług i funkcji. Ale także ogromny zbiór danych na nasz temat. Co zrobić, gdy nasz smartfon zostanie skradziony lub zagubiony?

mObywatel – dokumenty i wrażliwe dane

Rządowa aplikacja mObywatel to wygodna usługa, która zyskuje coraz to więcej funkcji. Znajdziemy w niej nie tylko cyfrowe kopie dokumentów, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, legitymacja szkolna czy studencka, ale także recepty i bilety kolejowe.

Ministerstwo Cyfryzacji sukcesywnie powiadamia o kolejnych możliwościach – z pomocą aplikacji złożymy niektóre dokumenty, np. wniosek o bon energetyczny (można go przesłać jeszcze tylko do 30 września 2024 roku). mObywatel da nam także znać, gdy będziemy znajdować się w strefie zagrożonej powodzią.

Rządowa aplikacja to dostęp do długiej listy możliwości, ale jednocześnie jest to skarbnica danych osobowych i wrażliwych na nasz temat. Dla niektórych osób zaopatrzenie się w apkę staje się więc powodem do obaw – co w przypadku, gdy smartfon z zainstalowanym mObywatelem zostanie zgubiony bądź skradziony? Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało podpowiedzi, z których warto skorzystać, gdy utracimy nasze urządzenie.

Co zrobić, gdy utracimy nasz smartfon z aktywowaną aplikacją mObywatel? (źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)

Zgubiłem lub skradziono mój smartfon z mObywatelem – co robić?

Gdy utracimy nasz smartfon konieczne jest zachowanie spokoju. Jeśli nasze hasło jest wysokiej jakości lub stosujemy do jej odblokowania metodę biometryczną nikt nie powinien dostać się do naszych danych. W aplikacji możliwe jest też ustalenie logowania dwuetapowego, co dodatkowo zabezpieczy nas w przypadku kradzieży.

Utratę sprzętu należy zgłosić. Aby to zrobić konieczne jest zadzwonienie na specjalną infolinię – pod numer: +48 42 253 54 74. To właśnie tam pracownik pomoże użytkownikowi zablokować dostęp do aplikacji. Jest jeden minus – i to raczej spory. Jak wynika z informacji udostępnionych w rządowej witrynie, infolinia ta jest dostępna wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. Jeśli więc przykra sytuacja zdarzy się w weekend lub wieczorem, za pomocą tego sposobu nie od razu zgłosimy utratę sprzętu z zainstalowaną apką.

Inną metodą jest także szybkie zaopatrzenie się w inne urządzenie mobilne i aktywowanie na nim mObywatela 2.0. Dzięki temu na zagubionym bądź skradzionym smartfonie aplikacja dezaktywuje się, a dokumenty oraz wszelkie dane automatycznie przestaną być widoczne dla osób trzecich.