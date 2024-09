Alert powodziowy udostępniony w mObywatelu. To niejedyna pomoc

W mobilnej aplikacji mObywatel udostępniony został Alert powodziowy. To nowa funkcja, której zadaniem jest ostrzeganie na czas o zagrożeniu powodziowym oraz informowanie o tym, jak należy zachować się w obliczu takiego zdarzenia.

Alert powodziowy w aplikacji mObywatel

W pierwszym odruchu chciałem napisać „rychło w czas”. W rzeczywistości jednak nie ma się co oszukiwać – trwająca obecnie powódź nie była ostatnia i dobrze, że Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się na wprowadzenie tej funkcji w aplikacji mObywatel 2.0.

Mam na myśli Alert powodziowy, który złożony jest z dwóch elementów. Pierwszy polega na możliwości sprawdzenia aktualnych ostrzeżeń hydrologicznych IMGW (Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) w danym regionie. Drugim natomiast jest zestaw informacji na temat tego, jak postępować w przypadku zagrożenia powodziowego lub w trakcie samej powodzi.

⚠️ Ważne zmiany w aplikacji mObywatel⚠️



Uruchamiamy usługę „Alert powodziowy" i będziemy dostarczać informacje od ekspertów, którzy na bieżąco monitorują sytuację powodziową. Teraz każdy może sprawdzić aktualne ostrzeżenia hydrologiczne IMGW w aplikacji mObywatel.



— Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) September 19, 2024

Nowa funkcja jest już dostępna w aplikacji mObywatel na urządzeniach z systemem Android i iOS – wystarczy dokonać aktualizacji do wersji 4.41.2 (lub nowszej).

Pomoc rządu dla powodzian

Nie jest też tak, że osoby, które już ucierpiały w wyniku ostatniej powodzi, zostają pozostawione same sobie. Równocześnie z wprowadzeniem alertu Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło również – we współpracy z instytutem NASK – system całodobowego wsparcia psychologicznego.

Chodzi mianowicie o to, że wzmocniona została obsada infolinii wsparcia psychologicznego – tak, aby powodzianie mogli liczyć na pomoc o każdej porze (przez całą dobę) i nie musieli czekać w kolejkach. Rozmowy są w pełni anonimowe, a żeby połączyć się ze specjalistą, wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer 116 123. Jeśli wolisz pisać niż mówić, na stronie 116sos.pl dostępny jest także całodobowy czat online. Serwis zawiera również wyszukiwarkę ośrodków pomocowych.

Oprócz tego premier ogłosił pakiet różnych form pomocy dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi lub podtopień. Zawiera on między innymi do 10 tysięcy złotych bezzwrotnej pomocy doraźnej, zasiłki losowe i dofinansowanie do wyjazdów terapeutycznych dla dzieci, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami na rehabilitację społeczną i naprawę sprzętu, wsparcie dla przedsiębiorców i rolników oraz bezzwrotne środki na remont i odbudowę budynków – nawet do 200 tysięcy złotych.

Pomagają też ludzie, pomagają firmy

Opisywaliśmy już również, jak różne firmy i organizacje pomagają lub pomagają pomagać powodzianom, a robią to na najrozmaitsze sposoby. Ze wsparciem przyszedł także InPost umożliwiający nadanie paczki z żywnością w Paczkomacie bez opłat i bez konieczności drukowania etykiety. W internecie trwają też rozmaite zbiórki.