Wyszukiwarka Google otrzyma nowe funkcje. Odzyskasz kontrolę

Google wdraża nowe funkcje w swojej wyszukiwarce. Dzięki nim użytkownicy poczują, że mają nieco większą kontrolę nad historią poszukiwań oraz spersonalizowanymi rekomendacjami. Technologiczny gigant też może na nich skorzystać.

Wyszukiwarka Google chce zapamiętać jeszcze więcej, ale wybór należy do Ciebie

Firma z Mountain View rozpoczęła wdrażanie dwóch nowych funkcji w wyszukiwarce Google. Dzięki nim użytkownicy mają zyskać jeszcze większą kontrolę nad swoimi danymi związanymi z wyszukiwaniem, a także spersonalizowanymi rekomendacjami.

W ramach nowych funkcji Google umożliwi użytkownikom niezależne dostosowanie indywidualnych preferencji w historii usług wyszukiwania. Wdrażana opcja pozwoli podjąć decyzję o tym, czy Google może zapisać dane, takie jak zapytania w wyszukiwarce i inne aktywności w narzędziach, takich jak Mapy, Zakupy, Loty, Hotele, Tłumacz czy Wiadomości, aby wykorzystać je do generowania spersonalizowanych wyników.

Ponadto w sekcji Historia usług wyszukiwania pojawi się sekcja o nazwie Zapisane multimedia. Jeśli użytkownik ją włączy Google będzie gromadziło pliki użytkownika, w tym zdjęcia, dokumenty, nagrania audio i wideo podczas wyszukiwania głosowego, za pośrednictwem Obiektywu czy w trakcie korzystania z usługi Live w wyszukiwarce Google, o której wspominaliśmy w marcu 2026 roku. Najważniejsze jest jednak to, że użytkownik może tę opcję wyłączyć bez względu na ustawienie główne dotyczące zapisywania historii. Dodatkowo możliwe jest również usuwanie poszczególnych multimediów zapisanych w historii.

Wdrażanie nowych opcji personalizacji w wyszukiwarce Google już się rozpoczęło, choć proces ten może potrwać kilka tygodni. Firma prześle do użytkowników powiadomienie, jeśli opcja stanie się dla nich dostępna.

Nowe funkcje personalizacji w wyszukiwarce Google – sposób działania

Jak wspomina 9to5google, zgodnie z informacją otrzymaną od firmy, zapisywanie obrazów udostępnionych na przykład w Obiektywie, może pozwolić użytkownikowi na powrócenie do poprzednich wyszukiwań wizualnych. Z kolei w przypadku usługi Live użytkownik może powrócić do rozmowy m.in. o wcześniej wyszukiwanej piosence i kontynuować ją.

Google twierdzi, że przechowywane multimedia zapisywane są w Historii usług wyszukiwania, gdzie podlegają zabezpieczeniom prywatności. Jednocześnie firma przyznaje, iż gromadzone dane są wykorzystywane do rozwoju i ulepszania usług oraz technologii Google, w tym również modeli sztucznej inteligencji czy systemów bezpieczeństwa.

Warto wspomnieć, że w momencie wdrożenia ustawienia związane z Historią usług wyszukiwania zostaną dostosowane do obecnych ustawień. Jeśli na ten moment są one włączone – nowe ustawienia włączą się automatycznie, jeśli są wyłączone – pozostaną wyłączone.

