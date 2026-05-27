Smartfony będą debiutować… na raty. Producenci mają nowy plan

Mateusz Budzeń·
Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, niektórzy producenci smartfonów z Androidem skopiują nowy plan Apple. Oznacza to zmiany w dotychczasowym podejściu do wprowadzania nowych smartfonów.

Nowa strategia Apple już w tym roku

Przez lata premiery smartfonów Apple wyglądały bardzo podobnie. Otóż jesienią była prezentowana główna linia iPhone’ów. We wrześniu zeszłego roku dostaliśmy więc iPhone’a 17, iPhone’a Air, iPhone’a 17 Pro i iPhone’a 17 Pro Max. Natomiast w okolicach wiosny zazwyczaj wprowadzony był model z tańszej linii – np. iPhone SE 2022 czy iPhone 16e.

Nowy plan, który zacznie obowiązywać już w tym roku, zakłada zmiany w tej strategii. Mianowicie jesienią ma być zaprezentowany iPhone 18 Pro i 18 Pro Max, a także mamy zobaczyć pierwszego składanego iPhone’a. Natomiast na następcę podstawowej „Siedemnastki” trzeba będzie poczekać do wiosny 2027 roku. W pierwszej połowie przyszłego roku zobaczymy też iPhone’a 18e i drugą generację iPhone’a Air.

Pojawią się spekulacje, że nowa strategia Apple powinna pozwolić na bardziej skuteczne działania marketingowe, które – ze względu na rosnącą liczbę iPhone’ów w ofercie – stały się teraz większy wyzwaniem. Natomiast rozłożenie premier smartfonów na dwa terminy ułatwi wypromowanie poszczególnych modeli.

iPhone 18 Pro (Max) wygląd kolory
iPhone 18 Pro (źródło: fpt. | YouTube)

Konkurencja z Androidem ma przyjąć podobną strategię

Warto odnotować, że już teraz niektórzy producenci smartfonów z Androidem wprowadzają smartfony z głównej serii na raty. Widać to szczególnie w przypadku urządzeń Ultra, które często debiutują w innym terminie niż pozostałe modele.

Niewykluczone jednak, że podział będzie jeszcze bardziej widoczny, przypominając to, co zamierza zrobić Apple. Oznacza to, że modele podstawowe będą wprowadzone w innym terminie niż urządzenia „Pro” i „Ultra”. Może też nastąpić podział, na debiut modeli podstawowych i innych bardziej nietypowych konstrukcji oraz łączoną premierę smartfonów „Pro” i „Ultra”.

Znany informator Digital Chat Station w poście opublikowanym na Weibo informuje, że strategię zbliżoną do Apple zamierzają wprowadzić wybrani producenci smartfonów z Androidem. W założeniach ma to pozwolić na m.in. konkurowanie z konkretnymi modelami iPhone’ów. Może to nawet sugerować, że droższe smartfony będą wprowadzane w okolicach jesieni, a pozostałe w pierwszej połowie roku.

Prawdopodobnie nie będzie to jeden producent, a co najmniej kilka różnych firm. Digital Chat Station nie wskazał jednak konkretnych marek, które mają zdecydować się na taki ruch.

