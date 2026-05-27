Co dziś można poprawić w słuchawkach bezprzewodowych? Okazuje się, że niewiele – i zarazem bardzo dużo. Takie można przynajmniej odnieść wrażenie patrząc na nową, piątą generację Sennheiser Momentum.

Specyfikacja Sennheiser Momentum 5 Wireless

Długo kazał nam czekać niemiecki producent na swoje nowe, flagowe słuchawki. Sennheiser Momentum 4 miały swoją premierę w 2022 roku i stanowiły bezpośrednią konkurencje m.in. dla Sony WH-1000XM5. Teraz, kiedy Japończycy od 2025 roku mają w swojej ofercie model WH-1000XM6, Sennheiser przygotował odpowiedź.

U samych podstaw zestawu stoją te same, 42-milimetrowe przetworniki wykorzystane przy produkcji poprzedniej generacji. W kwestii wysokiej jakości dźwięku słuchawki rozwijają skrzydła dzięki certyfikacji Hi-Res Audio, technologii Snapdragon Sound oraz wsparciu szerokiej biblioteki kodeków – aż po aptX Lossless. Do strojenia audio możliwe jest skorzystanie dodatkowo z aplikacji Smart Control Plus oddającej w ręce użytkownika 8-pasmowy equalizer, a także inteligentny system personalizacji dźwięku.

Sennheiser Momentum 5 Wireless (źródło: Sennheiser)

Brzmienie słuchawek w niesprzyjających warunkach zostało poprawione dzięki udoskonalonemu systemowi redukcji szumu. Według Sennheisera, nowe ANC eliminuje hałas związany z rozmową czy otoczeniem z trzykrotnie większą skutecznością. W tym zadaniu pomaga większa liczba mikrofonów – zamiast 2 modułów na pojedynczą stronę, słuchawki mają ich aż cztery na każdej stronie. Cały projekt ma także rozwijać się wraz z aktualizacją procesora DSP i modułów bezprzewodowych. Na tym etapie producent zapowiedział gotowość na aktualizację ze standardu Bluetooth 5.4 do 6.0 oraz odblokowanie w niedalekiej przyszłości funkcji Dolby Atmos ze śledzeniem ruchu głowy.

Skoro mówimy o słuchawkach bezprzewodowych, ważną częścią są też zmiany w kwestii zasilania. W środku Momentum 5 Wireless znajduje się akumulator o pojemności 700 mAh, który ma wystarczyć na 57 godzin pracy z włączonym ANC. Oprócz opcji szybkiego ładowania, najbardziej przemyślaną nowością jest fakt, że ogniwo może zostać z łatwością wymienione przez użytkownika. Do operacji ma wystarczyć kilka minut wolnego czasu i mały śrubokręt. Dzięki temu czas życia sprzętu nie został sztucznie ograniczony do momentu, kiedy bateria przestanie utrzymywać satysfakcjonującą pojemność.

Sennheiser Momentum 5 (źródło: Sennheiser)

Sennheiser Momentum 5 – premiera oraz cena

Sennheiser Momentum 5 Wireless będą dostępne na polskim rynku w trzech wersjach kolorystycznych – czarnej, białej oraz dżinsowej. Debiut zaplanowano na czerwiec 2026 roku, a sugerowana cena detaliczna ma wynieść 1699 złotych.