Ten nowy Apple Watch będzie większy i mocniejszy niż reszta smartwatchy Apple

Już we wrześniu oferta smartwatchy Apple ponownie się powiększy, jednak tym razem nie o dwa, a aż o trzy modele. Producent wprowadzi do sprzedaży Apple Watch, jakiego jeszcze nigdy nie miał. Będzie naprawdę duży, ale też wyjątkowo wytrzymały.

Oferta smartwatchy Apple ciągle się zmienia

Apple skupia się przede wszystkim na flagowych modelach (Apple Watch series X), ale w 2020 roku na rynku zadebiutował też tańszy smartwatch – Apple Watch SE. Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy doczeka się on następcy, ale prawdopodobnie jeszcze nie w tym roku, ponieważ mówi się tylko o series 8, która po raz pierwszy ma składać się z aż trzech zegarków.

W series 7 Apple po raz kolejny zwiększyło rozmiary koperty – mniejsza wersja ma 41 mm, natomiast większa 45 mm. W obu przypadkach to wzrost o 1 mm względem series 6. Kolejna generacja nie przyniesie zmian – na rynku ponownie pojawią się warianty 41 mm i 45 mm. Gigant z Cupertino na tym jednak nie poprzestanie.

(fot. Jon Prosser)

Jeden z nowych Apple Watchy będzie naprawdę duży

Obok wersji 41 mm i 45 mm pojawi się również model w rozmiarze 47 mm. Według przedpremierowych informacji, ekran w nim będzie miał przekątną 1,99 cala, czyli o 5% większą niż wyświetlacz w series 7 45 mm (1,901 cala).

Do tej pory wydawało się, że będzie to po prostu kolejny model do wyboru, skierowany do osób z naprawdę dużymi nadgarstkami, na których mniejsze wersje wyglądały niezbyt korzystnie – a słyszeliśmy głosy o takich sytuacjach. Okazuje się jednak, że Apple ma wobec tego smartwatcha inne plany.

Ten Apple Watch series 8 będzie dla naprawdę wymagających

Według najnowszych informacji, Apple Watch series 8 w wersji 47 mm będzie inny niż warianty 41 mm i 45 mm, ponieważ zostanie on umieszczony we wzmocnionej obudowie, aczkolwiek wciąż wykonanej z metalu. Ponadto smartwatch zostanie wyposażony w akumulator o większej pojemności.

Mówi się, że Apple Watch series 8 47 mm będzie skierowany do fanów sportów ekstremalnych i dlatego otrzyma wzmocnioną konstrukcję. Mimo to nie zapowiada się, żeby miał wyglądać tak samo pancernie jak Amazfit T-Rex 2 czy HAMMER Watch. Jeśli tak się rzeczywiście stanie, mogą zdecydować się na niego także osoby, które nie uprawiają sportów ekstremalnych, ale mają duże nadgarstki i chciałyby, żeby Apple Watch nie wyglądał na nich tak „filigranowo”.

Można się spodziewać, że Apple Watch series 8 47 mm będzie najdroższym smartwatchem z linii series 8 (przynajmniej w wersji podstawowej), nie tylko z uwagi na większy rozmiar, ale też właśnie wzmocnioną obudowę. Na tę chwilę nie ma jednak informacji na temat cen.