Aplikacja Millennium z wyczekiwaną nowością. Idzie w ślady ING

Mogłoby się wydawać, że tryb ciemny jest dziś absolutnym standardem w aplikacjach mobilnych. Tymczasem jeszcze trzy miesiące temu brakowało go w aplikacjach ponad połowy spośród 10 najpopularniejszych banków w Polsce. W lipcu 2026 roku wreszcie proporcje się odwróciły – za sprawą Banku Millennium, a wcześniej ING.

Bank Millennium dodaje tryb ciemny w swojej aplikacji

Bank Millennium rozpoczął udostępnianie aktualizacji swojej aplikacji mobilnej. Nowa wersja – oznaczona jako 4.117 – wprowadza wyczekiwaną nowinkę, jaką jest tryb ciemny. Można go aktywować ręcznie (przechodząc do Ustawień, a następnie do sekcji Profil) albo też zdecydować się na automatyczne dopasowywanie wyglądu aplikacji do motywu urządzenia.

W trybie ciemnym jasne znaki i ikony wyświetlają się na czarnym tle, co może realnie zwiększać komfort codziennego (a przede wszystkim conocnego) korzystania z aplikacji bankowej. Z opcji tej mogą korzystać zarówno posiadacze smartfonów z Androidem, jak i iPhone’ów – jeśli masz aplikację Millennium na swoim urządzeniu, to albo aktualizacja jest już dla Ciebie dostępna, albo pojawi się na przestrzeni najbliższego tygodnia.

Aplikacja Banku Millennium z trybem ciemnym (źródło: Millennium)

Które aplikacje bankowe mają tryb ciemny?

Millennium dołącza tym samym do grupy banków oferujących w swoich aplikacjach tę funkcję. Robi to zaledwie kilka tygodni po tym, jak Moje ING zyskało tryb ciemny. Od 2023 roku taki motyw jest również dostępny w aplikacji VeloBanku, rok wcześniej wprowadził go BNP Paribas, a najwcześniej, bo od 2021 roku mogą z niego korzystać klienci PKO Banku Polskiego i Alior Banku.

Ciemny tryb nadal nie jest dostępny w aplikacjach kilku innych spośród najpopularniejszych banków w Polsce – brakuje go między innymi klientom Pekao, Erste (czyli dawnego Santandera), Citi Handlowego i mBanku.

Millennium ma dobrą passę

Tryb ciemny to kolejne udogodnienie, jakie serwuje klientom bank, będący bohaterem tego newsa. Pod koniec czerwca w aplikacji Millennium pojawiły się jednorazowe karty wirtualne, a nieco wcześniej zadebiutowała nowa metoda potwierdzania tożsamości na potrzeby załatwiania spraw urzędowych: Millennium ID.

Do tego w planach jest wprowadzenie do aplikacji Banku Millennium tymczasowej blokady transakcji oraz programu zwrotu części środków za zakupy. Jedno i drugie ma się pojawić jeszcze w tym roku. Wśród zapowiedzianych nowości znajduje się również wdrożenie zabezpieczenia w postaci systemu biometrii behawioralnej i modyfikacja procesu aktywacji aplikacji.