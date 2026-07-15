Aplikacja Millennium z wyczekiwaną nowością. Idzie w ślady ING

Mogłoby się wydawać, że tryb ciemny jest dziś absolutnym standardem w aplikacjach mobilnych. Tymczasem jeszcze trzy miesiące temu brakowało go w aplikacjach ponad połowy spośród 10 najpopularniejszych banków w Polsce. W lipcu 2026 roku wreszcie proporcje się odwróciły – za sprawą Banku Millennium, a wcześniej ING.
Bank Millennium dodaje tryb ciemny w swojej aplikacji
Bank Millennium rozpoczął udostępnianie aktualizacji swojej aplikacji mobilnej. Nowa wersja – oznaczona jako 4.117 – wprowadza wyczekiwaną nowinkę, jaką jest tryb ciemny. Można go aktywować ręcznie (przechodząc do Ustawień, a następnie do sekcji Profil) albo też zdecydować się na automatyczne dopasowywanie wyglądu aplikacji do motywu urządzenia.
W trybie ciemnym jasne znaki i ikony wyświetlają się na czarnym tle, co może realnie zwiększać komfort codziennego (a przede wszystkim conocnego) korzystania z aplikacji bankowej. Z opcji tej mogą korzystać zarówno posiadacze smartfonów z Androidem, jak i iPhone’ów – jeśli masz aplikację Millennium na swoim urządzeniu, to albo aktualizacja jest już dla Ciebie dostępna, albo pojawi się na przestrzeni najbliższego tygodnia.
Które aplikacje bankowe mają tryb ciemny?
Millennium dołącza tym samym do grupy banków oferujących w swoich aplikacjach tę funkcję. Robi to zaledwie kilka tygodni po tym, jak Moje ING zyskało tryb ciemny. Od 2023 roku taki motyw jest również dostępny w aplikacji VeloBanku, rok wcześniej wprowadził go BNP Paribas, a najwcześniej, bo od 2021 roku mogą z niego korzystać klienci PKO Banku Polskiego i Alior Banku.
Ciemny tryb nadal nie jest dostępny w aplikacjach kilku innych spośród najpopularniejszych banków w Polsce – brakuje go między innymi klientom Pekao, Erste (czyli dawnego Santandera), Citi Handlowego i mBanku.
Millennium ma dobrą passę
Tryb ciemny to kolejne udogodnienie, jakie serwuje klientom bank, będący bohaterem tego newsa. Pod koniec czerwca w aplikacji Millennium pojawiły się jednorazowe karty wirtualne, a nieco wcześniej zadebiutowała nowa metoda potwierdzania tożsamości na potrzeby załatwiania spraw urzędowych: Millennium ID.
Do tego w planach jest wprowadzenie do aplikacji Banku Millennium tymczasowej blokady transakcji oraz programu zwrotu części środków za zakupy. Jedno i drugie ma się pojawić jeszcze w tym roku. Wśród zapowiedzianych nowości znajduje się również wdrożenie zabezpieczenia w postaci systemu biometrii behawioralnej i modyfikacja procesu aktywacji aplikacji.