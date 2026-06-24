Bank Millennium odejmie Ci jedno zmartwienie. To nie koniec nowości

Bank Millennium przedstawił kilka swoich nowych rozwiązań, które mają jeszcze lepiej chronić klientów i ich finanse. Jedno z nich jest bardzo przydatne podczas zakupów online w sklepach.

Nowe rozwiązanie w Banku Millennium jeszcze lepiej ochroni Twoje środki

Zakupy w sieci stały się już naszą codziennością. Zdarza się jednak, że konsumenci zamawiając produkty przez internet obawiają się o bezpieczeństwo swoich kont bankowych, a – co za tym idzie – zgromadzonych na nich środków. Bank Millennium wprowadza dla swoich klientów rozwiązanie, które ma zagwarantować wyższe bezpieczeństwo podczas zakupów online, a jest nim jednorazowa karta wirtualna dedykowana do płatności w sieci. Podobne rozwiązanie oferuje m.in. Revolut.

Jednorazowa karta wirtualna Millennium Visa Raz może być szczególnie przydatna podczas okazjonalnych zakupów w wybranych sklepach, szczególnie tych mniej znanych czy zagranicznych. Główną różnicą w porównaniu do tradycyjnej karty jest to, że system bankowy przy każdej płatności generuje nowy numer karty i kod CVV. W momencie użycia jednorazowej karty numer staje się już bezużyteczny – nie jest więc możliwe ponowne wykorzystanie tych danych do płatności np. przez hakera, który je przejął.

Jak podkreślił Szymon Kuchciak, kierujący Wydziałem kart płatniczych w Banku Millennium, karta została zaprojektowana z myślą o klientach, którzy chcą bezpiecznie płacić w mniej znanych sklepach, np. zagranicznych, lub u sprzedawców, do których nie planują wracać lub nie mają zaufania. To również świetne rozwiązanie m.in. na portalach oferujących czas próbny czy subskrypcję, gdzie do założenia konta konieczne jest podanie danych karty płatniczej.

Usługa Millennium Visa Raz ogranicza się do aplikacji mobilnej. Generowanie kolejnych kart ma być proste i intuicyjne, a przy aktywacji pierwszej karty jednorazowej konieczne jest złożenie wniosku o kartę. Od razu po wypełnieniu i przesłaniu formularza karta stanie się aktywna.

Rozwiązanie zabezpieczono systemem uwierzytelniania 3D Secure, a każdy klient może dokonać do pięciu transakcji wirtualną kartą dziennie. Warto zaznaczyć, że karta ta jest darmowa. Za pomocą aplikacji użytkownik może ustalić limit pojedynczej płatności (maksymalnie 30 tysięcy złotych).

Bank Millennium zdradza szereg zaplanowanych nowości

Klienci Banku Millennium otrzymują również dostęp do nowej usługi w ramach programu Zwroty za Zakupy. Dzięki współpracy instytucji finansowej z Polskim Standardem Płatności i fintechem Goodie konsumenci mogą korzystać z kolejnych ofert zwrotów za zakupy. Część pieniędzy powraca na konto klienta od razu po zrealizowaniu transakcji.

Portal Cashless dowiedział się również, że Bank Millennium pracuje nad kilkoma kolejnymi rozwiązaniami, które mają zwiększać bezpieczeństwo środków klientów. Jednym z nich jest usługa tymczasowej blokady transakcji (panic button), o czym wspominaliśmy w maju 2026 roku. Ponadto instytucja chce: