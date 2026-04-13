Wygoda po zmroku. Moje ING z wyczekiwaną nowością

Użytkownicy Moje ING już za moment będą mogli aktywować tryb ciemny. Nowość powinna podnieść komfort korzystania z aplikacji, szczególnie w ciemniejszych pomieszczeniach i po zmroku.

Aplikacja Moje ING z trybem ciemnym

Jeden z najlepszych trendów w oprogramowaniu, który pojawił się w ostatnich latach, to zdecydowanie popularyzacja trybu ciemnego w aplikacjach i systemach operacyjnych. Przyznam, że nie wyobrażam sobie korzystania dziś ze smartfona czy laptopa bez możliwości przejścia na ciemną stronę mocy.

Podejrzewam, że podobnie myśli wiele osób. Nie dziwią więc liczne wątki na oficjalnym forum ING Banku Śląskiego, w których użytkownicy poruszają temat dodania trybu ciemnego w aplikacji. Zwłaszcza, że jego brak potrafi być naprawdę irytujący, gdy w całym systemie mamy ustawione ciemniejsze kolory i musimy nagle wejść do tej jednej aplikacji, która nadal nie doczekała się trybu dark mode.

Co prawda trochę to trwało, ale prośby klientów wreszcie zostały wysłuchane. ING Bank Śląski zapowiedział, że aplikacja Moje ING pozwoli aktywować tryb ciemny. Nadchodzi więc koniec męczenia się z jasnym interfejsem.

fot. NG Bank Śląski

Kiedy tryb ciemny zawita do aplikacji Moje ING?

Osoby korzystające z aplikacji Moje ING muszą wykazać się jeszcze odrobiną cierpliwości. Chociaż podejrzewam, że nie będzie to problemem – w końcu na omawiane rozwiązanie czekają już przecież kilka lat. Tryb ciemny pojawi się 15 kwietnia u wszystkich klientów korzystających z aktualnej wersji aplikacji (4.22.0 lub nowsza na Androidzie i iOS).

Oczywiście funkcja nie będzie wyróżniać się niczym szczególnym. Po prostu interfejs zyska ciemniejsze barwy, które będą widoczne zarówno na ekranie głównym, jak i w pozostałych miejscach w aplikacji. Całość ma być wizualnie spójna i przyjemna dla oka.

Do klientów wysyłane jest nawet powiadomienie informujące o wyczekiwanej funkcji (screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Wypada wspomnieć, że tryb ciemny będzie można włączyć ręcznie w ustawieniach aplikacji lub ustawić automatyczne dopasowanie wyglądu aplikacji do ustawień systemowych smartfona.

Ogłoszona nowość jak najbardziej cieszy, ale z drugiej strony jej wdrożenie trwało jednak zbyt długo. Tym bardziej, że użytkownicy często skarżyli się na brak możliwości ustawienia ciemniejszego interfejsu w aplikacji Moje ING.