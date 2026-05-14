Bank Millennium ma nowego bata na oszustów. Poczujesz się bezpieczniej

Do bankowości elektronicznej Millenet oraz aplikacji Banku Millennium zmierza przydatna nowość. To kolejny sposób na ochronę środków w przypadku oszustwa.

Bank Millennium ma nowy sposób na cyberprzestępców

Pomimo nieustannie rozwijanych systemów bezpieczeństwa cyberprzestępcy nadal znajdują metody, aby skutecznie zwieźć ofiarę. Dlatego też Bank Millennium wprowadza do swojej aplikacji mobilnej i bankowości internetowej Millenet nowy przycisk, dzięki któremu klienci mogą poczuć się nieco bezpieczniej.

Panic Button to specjalny przycisk bezpieczeństwa, dający właścicielowi konta możliwość szybkiej i samodzielnej reakcji na zablokowanie dostępu do usług bankowych, gdy klient podejrzewa oszustwo (np. phishing). Rozwiązanie to pozwala na odpowiednie zareagowanie w stresującej sytuacji, podczas której liczy się czas i prostota działania, a wszystko to bez konieczności kontaktowania się z bankiem.

W momencie użycia Panic Button konto bankowe klienta przechodzi w tzw. tryb pasywny. Dzięki temu zgromadzone środki są chronione aż do momentu skontaktowania się właściciela konta z bankiem.

Panic Button zmierza do Millenetu i aplikacji Banku Millennium (źródło: Bank Millennium)

Panic Button w Banku Millennium – to scenariusz ochrony, a nie zwyczajny przycisk

Jak podkreśla Ernest Lachowski – dyrektor Departamentu Detalicznych Platform Cyfrowych Banku Millennium – nie jest to tylko zwyczajny, dodatkowy przycisk, ale cały scenariusz ochrony. Ponadto opcja ta ma być łatwo dostępna w codziennie użytkowanych systemach bankowości, a nie staje się częścią trudno dostępnych regulaminów czy w procedurach infolinii.

To kompleksowe narzędzie obejmie zarówno aplikację bankową Banku Millennium i bankowość internetową Millenet, jak i wszelkie transakcje płatnicze. W praktyce oznacza to, że zablokowany zostaje nie tylko dostęp do systemów bankowych, ale też możliwość wykonywania transakcji płatniczych, w tym przelewów, płatności czy innych operacji na produktach. Instytucja finansowa wspomina, że to użytkownik decyduje, czy po użyciu Panic Button chce zablokować również wszystkie swoje karty płatnicze.

Po skorzystaniu z tej nowej opcji Bank Millennium natychmiast poinformuje swojego klienta o tym, co zostało zablokowane i jakie kroki należy podjąć. W przypadku gdy blokada zostanie aktywowana w systemach bankowych dojdzie do szeregu działań, które są kluczowe w przypadku oszustwa. Przede wszystkim bank uruchomi zestaw zabezpieczeń, mających chronić środki przed nieautoryzowanymi operacjami.

Jak podkreśla instytucja finansowa – nowe rozwiązanie jest przemyślanym mechanizmem, który wspiera klienta w obliczu realnych zagrożeń cyfrowych. Nowość jest też odpowiedzią na rosnącą skalę prób wyłudzeń i oszustw w kanałach zdalnych.

W mojej aplikacji Banku Millennium Panic Button nie jest jeszcze dostępny. Przypomnę też, że już w październiku 2024 roku UOKiK opracował dokument, w którym wystosował kilka zaleceń dla właścicieli bankowości elektronicznej. Jednym z nich było właśnie zachęcenie do wprowadzenia w systemach przycisku nazywanego panic button.