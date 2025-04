Razer stworzył międzypokoleniowy tłumacz do gier dzbanie! Od dzisiaj jesteś Sigmą xD

Sztuczna inteligencja jednak przydaje się do czegoś pożytecznego. Już wkrótce rozumienie Alf będzie prawdziwą essą z pomocą dedykowanego zestawu Rizzer – sorry – Razer Skibidi.

Specyfikacja Razer Skibidi

Ten sprzęt to międzypokoleniowy gejmczendżer – oparto go na sztucznej inteligencji zasilanej Razer AI Gamer Copilot oraz wykorzystano konstrukcję Razer Kraken V4 Pro, aby całość odstraszała normików. Skibidi niestraszne są zarówno komunikaty tekstowe, jak i dźwiękowe – dzięki 1337 unikalnym algorytmom przetwarzania języka w czasie rzeczywistym od razu poznacie, czy macie do czynienia z alternatywką, NPC czy sigmą.

Choć może wydawać się, że Razer Skibidi przyda się tylko graczom (wiecie, wsparcie Chroma RGB czy Sensa HD Haptics), to oficjalny materiał wideo pokazuje szeroki wachlarz zastosowań. Przykładowo – nie tylko będziecie w stanie napisać zrozumiałą wiadomość dla jesieniary, ale też zrozumiecie dramy na Insta.

Zestaw, który nie mrozi

Według Razera, Skibidi może być noszony cały czas, jednak firma nie odpowiada za trwałe uszkodzenia mózgu. Jeżeli zestaw zacznie mówić w języku binarnym – to nic takiego, po prostu musicie klęknąć przed panem AI i naura. Producent zakłada, że zestaw może być używany wraz z fikcyjnymi językami pokroju elfickiego, dothraki czy klingońskiego.

Póki co nie wiadomo, kiedy Razer Skibidi pojawi się na rynku, ani ile hajsu trzeba będzie na niego wydać (beka). Aby nie robić pełnej odklejki, producent ma coś dla Was w ramach rekompensaty. Wchodząc na oficjalną stronę poświęconą zestawowi, możecie zgłosić się na betatesty i wygrać słuchawki Kraken V4 Pro.

Jeżeli nie jesteście pewni, czy Razer AI Gamer Copilot faktycznie oddaje, możecie sprawdzić jego możliwości na oficjalnej stronie poświęconej zestawowi. Jest jednak mały problem – sztuczna inteligencja tłumaczy tylko z języka angielskiego na brainrot i w drugą stronę – jeżeli więc wrzucicie ten artykuł do tłumacza, to i tak nic nie ogarnie XD.