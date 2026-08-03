Telefon do telefonu i gotowe. Android zyska przydatną funkcję

Właściciele smartfonów z Androidem otrzymają dodatkową metodę na dzielenie się plikami. Wiemy, jak funkcja Tap to Share będzie działać.
Tak wygląda interfejs funkcji Tap to Share na Androidzie
Ostatnio zaskakująco sporo dzieje się w kwestii funkcji związanych z lokalnym udostępnianiem plików. W końcu można odnieść wrażenie, że od dłuższego czasu to chmura stała się dla wielu pierwszym wyborem, a nie chociażby transfer za pomocą Bluetooth czy Wi-Fi.
Oczywiście taki stan rzeczy zdecydowanie cieszy – wygodnych sposobów, które umożliwiają przesłanie chociażby paczki zdjęć ze wspólnych wakacji, nigdy za mało. Przykładowo w zeszłym roku Quick Share zaczął współpracować z usługą AirDrop – początkowo na smartfonach Pixel 10, ale z czasem rozwiązanie trafiło na inne urządzenia z Androidem. Z kolei podczas The Android Show: I/O Edition 2026 poznaliśmy funkcję Quick Share z kodami QR.
To jednak nie koniec planów Google, bowiem firma prowadzi już intensywne prace nad Tap to Share. Nowość pozwoli na szybkie udostępnianie kontaktów, zdjęć, filmów, linków oraz innych danych i plików. Zadaniem użytkownika będzie natomiast zbliżenie do siebie dwóch odblokowanych smartfonów – nałożonie jednej górnej krawędzi na drugą. Ewentualnie, gdy funkcja nie zadziała za pierwszym razem (np. przez nietypowe rozmieszczenie anteny NFC), zalecane będzie trzymanie telefonów tyłem do siebie.
Omawiane rozwiązanie przypomina jedną z możliwości AirDrop, z której już od dłuższego czasu mogą korzystać właściciele urządzeń Apple. W takich inspiracjach nie ma nic złego – trzeba docenić, że firmy sięgają po ciekawsze pomysły zastosowane przez konkurencję.
Funkcji Tap to Share jeszcze nie ma, a już doczekała się ulepszenia
Zmiany zauważone w aplikacji Usługi Google Play w wersji 26.30.31 wskazują, że Google wprowadziło odczuwalne usprawnienie w funkcji Tap to Share. Otóż skorzystanie z niej będzie jeszcze wygodniejsze i szybsze – wystarczy, że użytkownik kliknie na przycisk Udostępnij, a następnie zbliży swój telefon do telefonu drugiej osoby. Opcja będzie bowiem aktywna już na pierwszym ekranie z opcjami udostępniania, bez wykonywania dodatkowych kliknięć i wchodzenia do sekcji Quick Share.
Dowiedzieliśmy się również, że funkcję będzie można wyłączyć w ustawieniach. Po wybraniu odpowiedniej opcji smartfon nie będzie już reagował na prośby drugiego urządzenia dotyczące odebrania udostępnianego pliku.
Niestety, wciąż nie wiemy, kiedy Google zdecyduje się wdrożyć nową metodę na przesyłanie plików i innych informacji. Całość wygląda na prawie ukończoną, co może sugerować zbliżającą się premierę, ale możliwy jest też scenariusz zakładający, że przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać.