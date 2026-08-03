Telefon do telefonu i gotowe. Android zyska przydatną funkcję

Właściciele smartfonów z Androidem otrzymają dodatkową metodę na dzielenie się plikami. Wiemy, jak funkcja Tap to Share będzie działać.

Tak wygląda interfejs funkcji Tap to Share na Androidzie

Ostatnio zaskakująco sporo dzieje się w kwestii funkcji związanych z lokalnym udostępnianiem plików. W końcu można odnieść wrażenie, że od dłuższego czasu to chmura stała się dla wielu pierwszym wyborem, a nie chociażby transfer za pomocą Bluetooth czy Wi-Fi.

Oczywiście taki stan rzeczy zdecydowanie cieszy – wygodnych sposobów, które umożliwiają przesłanie chociażby paczki zdjęć ze wspólnych wakacji, nigdy za mało. Przykładowo w zeszłym roku Quick Share zaczął współpracować z usługą AirDrop – początkowo na smartfonach Pixel 10, ale z czasem rozwiązanie trafiło na inne urządzenia z Androidem. Z kolei podczas The Android Show: I/O Edition 2026 poznaliśmy funkcję Quick Share z kodami QR.

To jednak nie koniec planów Google, bowiem firma prowadzi już intensywne prace nad Tap to Share. Nowość pozwoli na szybkie udostępnianie kontaktów, zdjęć, filmów, linków oraz innych danych i plików. Zadaniem użytkownika będzie natomiast zbliżenie do siebie dwóch odblokowanych smartfonów – nałożonie jednej górnej krawędzi na drugą. Ewentualnie, gdy funkcja nie zadziała za pierwszym razem (np. przez nietypowe rozmieszczenie anteny NFC), zalecane będzie trzymanie telefonów tyłem do siebie.

źródło: Android Authority

Omawiane rozwiązanie przypomina jedną z możliwości AirDrop, z której już od dłuższego czasu mogą korzystać właściciele urządzeń Apple. W takich inspiracjach nie ma nic złego – trzeba docenić, że firmy sięgają po ciekawsze pomysły zastosowane przez konkurencję.

Funkcji Tap to Share jeszcze nie ma, a już doczekała się ulepszenia

Zmiany zauważone w aplikacji Usługi Google Play w wersji 26.30.31 wskazują, że Google wprowadziło odczuwalne usprawnienie w funkcji Tap to Share. Otóż skorzystanie z niej będzie jeszcze wygodniejsze i szybsze – wystarczy, że użytkownik kliknie na przycisk Udostępnij, a następnie zbliży swój telefon do telefonu drugiej osoby. Opcja będzie bowiem aktywna już na pierwszym ekranie z opcjami udostępniania, bez wykonywania dodatkowych kliknięć i wchodzenia do sekcji Quick Share.

źródło: Android Authority

Dowiedzieliśmy się również, że funkcję będzie można wyłączyć w ustawieniach. Po wybraniu odpowiedniej opcji smartfon nie będzie już reagował na prośby drugiego urządzenia dotyczące odebrania udostępnianego pliku.

Niestety, wciąż nie wiemy, kiedy Google zdecyduje się wdrożyć nową metodę na przesyłanie plików i innych informacji. Całość wygląda na prawie ukończoną, co może sugerować zbliżającą się premierę, ale możliwy jest też scenariusz zakładający, że przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać.