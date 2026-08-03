Nowe opaski Honor Band 11 i Band 11 Pro są atrakcyjnymi propozycjami

Dwa tygodnie temu Honor zapowiedział, że wkrótce na rynek trafi opaska Honor Band 11 i Honor Band 11 Pro. Producent nie kazał długo czekać na oficjalną premierę i rozpoczęcie sprzedaży.

Co oferuje nowa opaska Honor Band 11 i Honor Band 11 Pro? (specyfikacja)

Producent mocno podkreśla, że nowa opaska Honor Band 11 ma obudowę o odporności 5 ATM oraz grubości 8,99 mm i waży tylko 15,3 grama, dlatego noszenie jej nie powinno powodować dyskomfortu. Wygodna obsługa będzie zaś zapewniona przez wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,57 cala, który odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz.

Honor Band 11 (źródło: Honor)

Użytkownicy będą mieli do dyspozycji również łącznie 113 trybów sportowych, w tym 12 profesjonalnych i 101 niestandardowych. Opaska Honor Band 11 jest kierowana szczególnie do osób grających w badmintona, ponieważ oferuje „analityka”, który m.in. rozpoznaje techniki i ocenia zdolności użytkownika, a także podsumowuje jego styl gry i zapewnia wskazówki. Dzięki temu ma pomagać mu poprawiać wyniki na korcie.

Nowa opaska Honor Band 11 oferuje również monitorowanie zmienności rytmu serca (HRV) podczas snu, obok pomiaru tętna i saturacji (przez cały dzień), a ponadto obsługuje płatności zbliżeniowe. Producent deklaruje, że akumulator o pojemności 250 mAh zapewni do 18 dni działania (w przypadku typowego użytkowania sięga on jednak maksymalnie 12 dni).

Opaska Honor Band 11 Pro oferuje podobną funkcjonalność, aczkolwiek dodatkowo (opcjonalnie) może też mieć GPS. Ponadto ma większy ekran – o przekątnej 1,61 cala, który osiąga jasność do nawet 2000 nitów, a także akumulator węglowo-krzemowy o pojemności 400 mAh, zapewniający do 26 dni działania (lub do 19 dni typowego użytkowania albo do 7 dni z włączonym AOD).

Honor Band 11 Pro (źródło: Honor)

Honor Band 11 i Honor Band 11 Pro – cena

Opaska Honor Band 11 kosztuje w Chinach 269 juanów (równowartość około 150 złotych), natomiast Honor Band 11 Pro – 319 juanów (~180 złotych) za wersję podstawową i 389 juanów (~215 złotych) za wariant z GPS.

Na tę chwilę producent nie podał informacji na temat dostępności swoich nowych opasek na innych rynkach.