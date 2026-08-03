Windows 11 pozwoli Ci na więcej. Pasek zadań nie będzie już przyspawany do dołu

Microsoft ewidentnie wrzucił w tym roku piąty bieg, jeśli chodzi o rozwój systemu Windows 11 i wzbogacanie go o nowe funkcje. Na razie sporo z nich pozostaje na etapie testów, a ostatnio udostępnione zostały kolejne kompilacje dla Insiderów. Warto im się przyjrzeć.

Windows 11 pozwoli Ci umieścić pasek zadań u góry. Albo i z boku

Przede wszystkim funkcja, umożliwiająca zmianę położenia paska zadań na ekranie, opuściła fazę eksperymentalną i zawitała u testerów w kanale beta, co oznacza, że jej publiczna premiera może być już blisko. To dobra wiadomość dla wszystkich osób, którym zacementowanie tego elementu przy dolnej krawędzi nieszczególnie się podoba. Rozwiązanie to pozwala alternatywnie na przypięcie paska u góry albo przy jednym z boków. Co istotne – będzie się on podobnie zachowywał i utrzyma pełną funkcjonalność niezależnie od lokalizacji.

To nie koniec nowości związanych z personalizacją tego elementu. Microsoft przygotował również nowy, mniejszy pasek zadań jako dodatkową opcję do wyboru – pozwoli użytkownikom systemu Windows 11 zmaksymalizować przestrzeń roboczą, co może mieć szczególnie duże znaczenie w przypadku mniejszych ekranów. Ponownie – zachowana zostaje pełna funkcjonalność, a różnica wynika po prostu z przeskalowania obiektów znajdujących się na pasku.

Większe możliwości w kontekście paska zadań w Windows 11 | źródło: Microsoft

Nowości w Windows 11 jest więcej

Nowa kompilacja dla insiderów w kanale eksperymentalnym przynosi jeszcze inną nowinkę, mianowicie zaawansowaną, adaptacyjną hibernację. Po jej aktywacji komputer będzie rzadziej przechodzić w tryb hibernacji przy poziomie naładowania przekraczającym 80%, a równocześnie szybciej do niego przejdzie, gdy w akumulatorze pozostanie mniej niż 10% energii.

Przy okazji warto wspomnieć, że do systemu Windows 11 zmierza również nowa wyszukiwarka. Zaoferuje uproszczony interfejs i bardziej przejrzyste wyniki wyszukiwania (wzbogacone przy okazji o dodatkowe informacje). Priorytetowo traktowane będą wyniki lokalne, a podczas przeszukiwania sieci znikną reklamy. Do tego literówki nie będą już stanowić tak dużego problemu.

Plany na 2026 rok (nadal) są ambitne

Wiceprezes Microsoftu z obszaru Windows + Devices – Pavan Davuluri – opublikował notkę, w której podkreślił, że szersze opcje personalizacji i koncentracja na sztucznej inteligencji stanowią aktualnie priorytety w kontekście rozwoju systemu Windows 11. Zaznaczył, że równocześnie jego zespoły pracują nad optymalizacją wykorzystania pamięci (by 8 GB RAM pozwalało na w pełni komfortowe korzystanie z komputera) oraz udoskonalenie kontroli rodzicielskiej.

Jeszcze przed końcem tego roku światło dzienne ujrzeć ma również superaplikacja Copilot, która zapewni pełną funkcjonalność AI w jednym miejscu. Program pozwoli prowadzić konwersacje z botem, pisać kod oraz tworzyć rozwiązania automatyzacyjne.