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Kolejna tajemnica nowego flagowca Samsunga odkryta. To będzie duża różnica

Grzegorz Dąbek·
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Kolejna tajemnica nowego flagowca Samsunga odkryta. To będzie duża różnica

Jest więcej niż pewne, że na początku 2027 roku Samsung zaprezentuje aż 4 flagowe smartfony z serii Galaxy S27, a następnie, w drugiej połowie, kolejne cztery z linii Galaxy Z. Przynajmniej jeden z nich będzie całkowitą nowością. Właśnie została odkryta kolejna jego tajemnica.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Pro ma o jedną tajemnicę mniej

W 2027 roku, obok następców Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra, zadebiutuje całkowicie nowy smartfon Samsung Galaxy S27 Pro, który ma być alternatywą dla topowego Galaxy S27 Ultra. Przede wszystkim znacznie mniejszą (bo podobno z 6,5-calowym ekranem) i pozbawioną wsparcia dla obsługi rysikiem S Pen.

To nie będzie jednak jedyna różnica. Kolejną ma być zaplecze fotograficzne, ponieważ smartfon Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra mają współdzielić jedynie aparat główny (szerokokątny) i ultraszerokokątny. Pierwszy z ww. otrzyma matrycę o rozdzielczości 200 Mpix, natomiast drugi 50 Mpix sensor.

Jeden i drugi model będzie miał również trzeci aparat. Najnowsze informacje ujawniły, że smartfon Samsung Galaxy S27 Pro zaoferuje teleobiektyw o rozdzielczości jedynie 12 Mpix z 3x zoomem optycznym, podczas gdy Samsung Galaxy S27 Ultra – 50 Mpix z 5x zoomem optycznym.

Różnice w jakości zdjęć mogą zatem być zauważalne, choć Koreańczycy z pewnością postarają się ograniczyć je dzięki oprogramowaniu. Równocześnie jednak niektórzy twierdzą, że smartfon Samsung Galaxy S27 Pro może potencjalnie zapewniać lepsze efekty podczas korzystania z trybu portretowego.

Wynika to z faktu, że smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra zostanie pozbawiony drugiego teleobiektywu i będzie miał do dyspozycji jedynie jeden, dlatego mniejsze wartości przybliżenia mają być realizowane z użyciem zoomu matrycowego, który producenci określają mianem „zoomu jakości optycznej”.

Aparaty w smartfonach Samsung Galaxy S27 i Galaxy S27+ będą takie same jak w poprzednikach

Serwis ETNews równocześnie podał informacje, dotyczące aparatów w smartfonach Samsung Galaxy S27 i Samsung Galaxy S27+. Wynika z nich, że aparat główny będzie miał rozdzielczość 50 Mpix, ultraszerokokątny – 12 Mpix, a teleobiektyw – 10 Mpix.

Podobny zestaw oferowało już pięć poprzednich generacji, począwszy od Galaxy S22 i Galaxy S22+. Mówi się jednak, że smartfon Samsung Galaxy S27 i Samsung Galaxy S27+ mogą mieć aparat główny z sensorem Sony zamiast Isocell, co byłoby znaczącą zmianą.

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