Brak aplikacji bankowych w AppGallery dość mocno doskwiera użytkownikom smartfonów i tabletów Huawei, opartych na Huawei Mobile Services. Na szczęście powoli się to zmienia – aplikacja Banku Millennium pojawiła się w autorskim sklepie Huawei, aczkolwiek na razie jest ona dostępna wyłącznie dla urządzeń opartych o Google Mobile Services.

HMS ma przede wszystkim jeden problem

Największą bolączką smartfonów i tabletów, opartych o Huawei Mobile Services, niewątpliwie jest mocno ograniczona biblioteka dostępnych aplikacji. Co prawda w AppGallery szybko pojawiają się kolejne programy, a na dodatek sam producent nie blokuje możliwości pobierania ich z alternatywnych sklepów i źródeł, jednak wciąż nie jest to to samo doświadczenie, jak w przypadku Google Mobile Services.

Widać, że Huawei dwoi się i troi, aby w AppGallery pojawiły się najpopularniejsze aplikacje, lecz potrzeba czasu, aby tak się stało. I jeszcze więcej, aby zintegrować je z Huawei Mobile Services, co wydaje się dużym wyzwaniem w przypadku programów do obsługi bankowości.

Aplikacja Banku Millennium dostępna w AppGallery

Nie jest to jednak niemożliwe – przykład IKO Banku PKO BP oraz aplikacji mBanku pokazuje, że programy bankowe również mogą być dostępne dla użytkowników smartfonów i tabletów Huawei, opartych o Huawei Mobile Services.

Aplikacja Banku Millennium na razie nie zalicza się jednak do tego grona. Co prawda pojawiła się właśnie w AppGallery, ale aktualnie można ją pobrać wyłącznie na urządzenia z Google Mobile Services. Jednocześnie producent zapewnia, że pracuje nad zintegrowaniem jej z Huawei Mobile Services, lecz trudno powiedzieć, ile może to potrwać. A można zakładać, że jeszcze przynajmniej kilka miesięcy.

Aplikacja Banku Millennium (źródło: Bank Millennium)

Ile aplikacji bankowych jest już w AppGallery?

Jak podaje Huawei, w AppGallery znajduje się już dziewięć aplikacji bankowych, z czego dwie (jak już zostało wspomniane) są zintegrowane z Huawei Mobile Services. W przypadku pozostałych siedmiu (m.in. Banku Pekao S.A., Nest Banku i Getin Noble Banku) wciąż na to czekamy.