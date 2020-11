AppGallery rośnie jak na drożdżach. Wiecie, ile już jest aplikacji w języku polskim? Możecie być zdziwieni

Wiele osób nie wierzy w sukces Huawei Mobile Services, które mają stanowić zastępstwo dla Google Mobile Services. Patrząc jednak na rozwój AppGallery, można być dobrej myśli – smartfony Huawei z HMS wcale nie muszą podzielić losu Nokii w mobilnym Windowsem.

AppGallery nie jest zupełnie nowym sklepem z aplikacjami. Pojawił się na smartfonach marek Huawei i Honor jeszcze wtedy, kiedy producent mógł na nich instalować aplikacje Google i korzystać z usług GMS. Ostatnio jednak jego znaczenie diametralnie wzrosło, bo Huawei stracił dostęp do rozwiązań amerykańskiego giganta i w pocie czoła buduje własną alternatywę. A sklep ten jest jedną z najważniejszych jego składowych.

AppGallery rośnie jak na drożdżach

Podczas Huawei Developer Conference Polska 2020 (jej pełny zapis jest dostępny na Facebooku) producent pochwalił się, że z AppGallery każdego miesiąca korzysta ponad 500 mln aktywnych użytkowników na całym świecie, a ich liczba w Polsce wynosi już 1,5 mln, z czego 700 tysięcy dołączyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wzrosła również liczba kont Huawei ID, która aktualnie wynosi 5,5 mln, co oznacza wzrost aż o 1,8 mln.

Huawei Y6P / fot. Kacper Żarski

Miesięczna liczba pobrań generowanych przez odwiedzających AppGallery wynosi ponad 1,2 miliona – w ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano w tym obszarze aż ośmiokrotny wzrost. Huawei poinformował, że prawie 650 partnerów udostępniło swoje rozwiązania w tym sklepie.

Co bardzo istotne, użytkownicy z Polski nie są w tym wszystkim pomijani, bo obecnie w AppGallery znajduje się już ponad 4900 aplikacji w języku polskim, a do tego ponad 70% najważniejszych aplikacji lokalnych jest już dostępnych na smartfonach i tabletach Huawei z HMS.

Producent mocno przyczynia się do tego, aby jego sklep z aplikacjami przyciągał jak najwięcej użytkowników. Huawei poinformował, że inwestycje w budowę ekosystemu HMS w Polsce, w tym programy partnerskie dla polskich twórców i właścicieli aplikacji, sięgnęły w ostatnich 12 miesiącach ponad 20 milionów złotych.

I to widać, że firma z Państwa Środka nie szczędzi pieniędzy, ponieważ w AppGallery dostępnych jest wiele różnych bonusów i specjalnych ofert dla pobierających programy z tego sklepu (informacje o nich udostępniane są też na Facebooku). A to zachęca do tego, by z niego korzystać i zadowolone są wszystkie zaangażowane strony.

