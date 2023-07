Samochody z Androidem zyskały nową aplikację muzyczną

Owszem nie mamy do czynienia z naprawdę potężnym graczem na rynku streamingu muzyki, ale wszelkie nowości na dopiero raczkującej platformie Android Automotive zdecydowanie cieszą. Deezer ogłosił bowiem wprowadzenie nowej aplikacji, która trafi na pokład samochodów z oprogramowaniem Google.

Nowa aplikacja dla samochodów z Android Automotive

Niestety, nie wszystkie aplikacje znane z Android Auto dostępne są na Android Automotive. Można nawet stwierdzić, że obecnie mamy dość spore braki, ale powoli zaczyna się to zmieniać. Nowa aplikacja Deezer, mimo iż raczej nie jest tak pożądania jak aplikacja Spotify czy Apple Music, zdecydowanie cieszy.

Twórcy Deezer poinformowali o wprowadzeniu nowej aplikacji muzycznej przeznaczonej na rynek motoryzacyjny. Skierowana jest na samochody z wbudowanym oprogramowaniem Google, a także ma pojawić się w sklepie Faurecia Aptoide. Ze wspomnianego sklepu korzystają między innymi producenci samochodów, którzy owszem zdecydowali się na wprowadzenie Android Automotive, ale bez usług Google, czyli też bez sklepu Google Play.

Przykładem firmy, która wprowadziła Androida do swoich samochodów, ale nie sięgnęła po usługi Google, jest dobrze znane wszystkim BMW. System BMW iDrive 9 został zbudowany na podstawie „czystego” Android Automotive, co chociażby wiąże się z tym, że zamiast Map Google mamy nawigację rozwijaną przez BMW.

Wygląda jak wnętrze Tesli Model 3/Y, w której nie znajdziemy Android Automotive. Twórcy Deezer mogliby jednak wybrać wnętrze inne auta do ogłoszenia opisywanej nowości – np. Renault Megane E-Tech (fot. Deezer)

Oczywiście pojawienie się omawianej aplikacji to dla użytkowników usługi Deezer świetna wiadomość. Przede wszystkim nie będą musieli teraz sięgać po smartfon – wystarczy, że uruchomią aplikację bezpośrednio na ekranie samochodu. Możliwe jest zalogowanie się na to samo konto, z którego korzystamy z Deezera na innych platformach.

Wciąż czekamy na więcej aplikacji

Jak już stwierdziłem w teście Android Automotive, mamy do czynienia z ciekawą platformą, która ma ogromny potencjał, ale jest on jeszcze niewykorzystany. Jednym z problemów jest brak aplikacji, które dobrze znamy z Android Auto.

Owszem wielu osobom w zupełności wystarczy dostęp do Map Google lub Waze, a także do Spotify. Jednak nie brakuje kierowców, którzy preferują przykładowo Apple Music czy Yanosika, a tych dwóch aplikacji wciąż nie znajdziemy na Android Automotive. Miejmy nadzieję, że niebawem się to zmieni.