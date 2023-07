Odbierz 2 miesiące Apple TV+ za darmo! „Fundacja” sama się nie obejrzy

Apple TV+ uznawany jest za jeden z najlepszych serwisów streamingowych, przynajmniej w kategorii jakości pojawiających się tam produkcji. W tym momencie wskaźnik relacji cena/jakość stoi na niezwykle wysokim poziomie, bo seriale i filmy można teraz oglądać bez opłat.

Apple TV+ za darmo na 2 miesiące

Owszem, Apple TV+ nie jest najtańszym z możliwych VOD w Polsce. Cena samodzielnej subskrypcji nie zachęca. 34,99 złotych za miesiąc to sporawo – przynajmniej gdy weźmiemy pod uwagę poziom cen konkurencji. To całkiem znośna oferta, jeśli korzystamy z pakietu Apple One. Jednak dla osób, które nie wsiąknęły w jabłkowy ekosystem, to żadna zachęta.

(źródło: Apple TV+)

Zachętą są jednak regularne promocje, którymi raczy nas gigant z Cupertino. Dość często zdarza się, że możemy bez dodatkowych opłat korzystać z serwisu VOD i to nawet wtedy, gdy już kiedyś mieliśmy okazję testować usługę. Tak jest i tym razem, z okazji premiery filmu Stephen Curry: Underrated.

Jeśli przejdziemy do strony promocji z tego linku, będziemy mogli aktywować dwumiesięczny darmowy dostęp. Można to zrobić do 24 sierpnia. Jeśli więc nasza subskrypcja wygasa gdzieś „po drodze”, można poczekać i aktywować promocję za tydzień lub dwa. Od wtedy odliczane będą dwa darmowe miesiące. Po tym czasie trzeba będzie albo zapewnić środki na podpiętej karcie, albo zawczasu anulować abonament.

Co takiego obejrzymy w serwisie?

Jest wiele godnych polecenia pozycji, które chwalone są zarówno przez krytyków, jak i miłośników filmów i seriali. Jak ryba w wodzie będą czuć się zwłaszcza miłośnicy dramatów i science-fiction. Takie produkcje jak Rozdzielenie, Ted Lasso, Finch, For All Mankind, Silos, czy debiutujący ostatnio drugi sezon Fundacji to znakomitości nie do przegapienia.

Cóż, życzymy Wam udanych wieczornych seansów! Wszak za darmo to uczciwa cena. Aha, przypominam tylko, żebyście nie wybrali złej promocji: jeśli jesteście posiadaczami konsoli PlayStatation, to zdecydowanie lepiej wybrać darmowe 4 lub 6 miesięcy Apple TV+ zamiast 2 ;)