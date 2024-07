Tecno zaprezentował nowy smartfon. Z procesorem, którego jeszcze nie ma

Firma Tecno po cichu zaprezentowała na swojej stronie smartfon Camon 30s Pro. Premiera bez rozgłosu może dziwić, bo jest to jej pierwszy model obsługujący ładowanie bezprzewodowe, a równocześnie pierwsze urządzenie na rynku wyposażone w (niezapowiedziany jeszcze) procesor MediaTek Helio G100.

Procesor MediaTek Helio G100 pojawił się na stronie Tecno

Na stronie producenta podano, że smartfon Tecno Camon 30s Pro został wyposażony w procesor MediaTek Helio G100. Rzecz w tym, że ten układ SoC nie doczekał się jeszcze oficjalnej prezentacji – najwyraźniej mówimy tu o pierwszym modelu, który będzie go miał na pokładzie.

źródło: Tecno

Stąd też o samym chipsecie wiadomo niewiele. MediaTek nie przedstawił jeszcze jego specyfikacji, a na stronie Tecno dowiadujemy się o nim tylko trzech rzeczy: że ma 8 rdzeni, że bazuje na 6-nm procesie technologicznym i że oferuje o 7% wyższą wydajność. Niestety nie podano względem jakiego procesora osiągnięto ten wzrost – logika wskazywałaby jednak na to, że jest to odniesienie do Helio G99 z 2022 roku.

Jako że według oficjalnej specyfikacji nowy Camon nie obsługuje 5G, można się także domyślać, że Helio G100 – podobnie jak G99 – nie pozwoli na nawiązywanie połączenia z siecią nowej generacji.

Co jeszcze oferuje smartfon Tecno Camon 30s Pro?

Procesorowi w modelu Camon 30s Pro towarzyszy 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci masowej oraz akumulator o typowej pojemności 5000 mAh. Ten ostatni obsługuje szybkie ładowanie z mocą 45 W, dzięki czemu uzupełnianie energii powinno odbywać się błyskawicznie. Konkretnie producent wspomina o pełnym ładowaniu w 45 minut. Dodatkowo urządzenie obsługuje ładowanie bezprzewodowe (z mocą 20 W).

fot. producenta

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to Tecno postawił na zakrzywiony panel AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1300 nitów. Wraz z nim pozytywnie na aspekt multimedialny powinny wpłynąć jeszcze głośniki stereo z Dolby Atmos. W połączeniu z procesorem Helio G100 brzmi to jak niezły smartfon do gier i oglądania seriali.

Nie najgorzej – przynajmniej na papierze – prezentują się także jego możliwości fotograficzne. Zarówno z przodu, jak i z tyłu znajdują się sensory o rozdzielczości 50 Mpix. Ten pierwszy może pochwalić się autofocusem, natomiast główny aparat (Sony IMX896) oferuje optyczną stabilizację obrazu (OIS), a do tego jeszcze ma do pomocy 2-megapikselowy czujnik głębi.

Konstrukcja ma 7,75 mm grubości, jest wodoodporna w klasie IP53 i występuje w trzech wariantach kolorystycznych: szarym, złotym i zielonym. Całość bazuje zaś na systemie Android 14.

Data rynkowego debiutu, jak i cena pozostają nieznane. Nic na ten temat nie zostało napisane na oficjalnej stronie producenta.