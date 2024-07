Samsung twierdzi, że Galaxy Z Flip to idealny smartfon dla policjanta. Dlaczego?

Samsung promuje najnowszego Galaxy Z Flip 6 jako idealne narzędzie dla policji, podkreślając jego funkcje, które mogą znacząco usprawnić pracę funkcjonariuszy. Czy Galaxy Z Flip ma potencjał stać się stałym elementem wyposażenia służb mundurowych?

Co oferuje nowy składak?

Samsung Galaxy Z Flip 6 to najnowszy model w serii składanych smartfonów producenta, który zadebiutował 10 lipca 2024 roku. Warto przypomnieć jego kluczowe specyfikacje. Cechuje go 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2640×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, a także zewnętrzny ekran Super AMOLED o przekątnej 3,4 cala pozwalający na wygodne korzystanie z podstawowych funkcji bez konieczności otwierania telefonu.

Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy wspierany przez 12 GB RAM i 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Galaxy Z Flip 6 działa na systemie Android 14 z nakładką One UI 6.1.1. Na system foto składa się główny 50 Mpix aparat z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu oraz sensor 12 Mpix połączony z ultraszerokokątnym obiektywem. Przednia kamera to z kolei 10 Mpix jednostka. To właśnie możliwości wideo mogą być według Samsunga wykorzystywane przez służby. W jaki sposób?

Dlaczego Galaxy Z Flip jest idealny do pracy w policji?

Samsung wprowadził testowo Galaxy Z Flip 6 do kilku jednostek policji w USA, w tym do Kimberling City Police i Indian Point Police w Missouri. Funkcjonariusze używali tych urządzeń jako kamery na ciele, co pozwalało na zwiększenie przejrzystości działań. Dzięki współpracy z firmą Visual Labs przycisk głośności został przeprogramowany do szybkiego uruchamiania kamery w sytuacjach awaryjnych. Smartfon może również automatycznie rozpoczynać nagrywanie podczas pościgu lub po aktywacji świateł awaryjnych.

źródło: Samsung

Jak chwali się producent na swoim blogu, Galaxy Z Flip 6 jest ceniony za swoją kompaktową formę, która ułatwia jego noszenie na mundurze, oraz za wytrzymałą konstrukcję i wysoką jakość nagrywania wideo. Koreańczycy dodają, że urządzenie może także pełnić rolę aparatu do dokumentacji miejsc zbrodni, rejestratora dźwięku podczas przesłuchań oraz lokalizatora GPS, co może wpłynąć na zwiększenie efektywności działań funkcjonariuszy.

Dzięki Visual Labs, urządzenia z serii Galaxy Z Flip mogą przesyłać dane w czasie rzeczywistym do centrali policji, umożliwiając im monitorowanie na żywo działań policjantów. Policjanci mogą również korzystać z aplikacji specyficznych dla agencji, takich jak komputerowe wspomaganie dyspozytorów, bazy danych sprawiedliwości karnej i komunikacja push-to-talk (czyli takiego nowoczesnego walkie-talkie).

Samsung planuje rozszerzyć program na kolejne 25 jednostki policji w 5 stanach, co pokazuje, że technologia ta ma duży potencjał w zakresie poprawy efektywności pracy służb mundurowych. Podkreślają to również przedstawiciele policji cytowani przez producenta.