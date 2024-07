Zdjęcia ze smartfonów Infinix mogą stać się znacznie lepsze. Pomoże technologia Samsunga

Infinix i Samsung nawiązali współpracę – jej efektem ma być wdrożenie technologii opartych o sztuczną inteligencję do chińskich smartfonów. W czym pomoże zapowiadany algorytm?

Infinix otrzymuje wsparcie od Samsunga

Samsung Electronics System LSI Business wraz z chińskim producentem smartfonów Infinix nawiązali współpracę. Jej głównym celem ma być opracowanie nowego algorytmu głębokiego uczenia wspieranego przez sztuczną inteligencję o nazwie AI-Powered Advanced Deep Learning Algorithm – w skrócie AIADLA. Technologia ta ma opierać się o czujnik obrazu koreańskiego producenta Samsung ISOCELL, dedykowanego dla fotografii mobilnej.

(źródło: PR Newswire | Infinix)

Planowane rozwiązanie wspomoże markę Infinix w ulepszaniu aparatów o rozdzielczości 108 Mpix wbudowanych do telefonów. Wykonywane zdjęcia miałyby charakteryzować wysoką klarownością oraz szczegółowością, nawet przy ograniczonym dostępie do światła.

Zapowiadana technologia AIADLA zajmie się również redukcją szumów i pozwoli na tworzenie obrazów w wysokiej rozdzielczości o żywych kolorach. Użytkownicy otrzymają możliwość kadrowania zdjęć bez ingerencji w ich jakość. W praktyce posiadacze telefonów marki Infinix zyskaliby np. narzędzie, które zapewnia dobrej jakości zdjęcie z wieloma szczegółami dla oddalonych obiektów, nawet w przypadku zastosowania dużego przybliżenia.

(źródło: PR Newswire | Infinix)

AIADLA ma wykorzystywać bazę obrazów służących do przeprowadzenia kalibracji opartej o technologię sztucznej inteligencji, która stanie się podstawą programowego procesu zmiany mozaiki. Jej zadaniem jest tworzenie fizycznej bariery pomiędzy sąsiadującymi ze sobą pikselami, dzięki czemu dochodzi do ich wyizolowania. To z kolei umożliwia pochłanianie przez każdy piksel większej ilości światła, a co za tym idzie – powstałe zdjęcie charakteryzuje się wyższą ostrością.

Inne wykorzystanie AI w smartfonach

Sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej przydatną technologią, nie tylko w procesie generowania obrazów, ale również podczas wprowadzania edycji do nagrań i zdjęć. Doskonałym przykładem, który można już sprawdzić w rzeczywistości, jest Galaxy AI. Rozwiązania zastosowane w serii smartfonów Galaxy S24 trafiają już do starszych smartfonów wraz z aktualizacjami.

W ślad za koreańskim gigantem podążyła też marka Oppo, która ma w planach wdrożenie ponad stu opcji GenAI do smartfonów należących do około 50 milionów użytkowników.