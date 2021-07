System infotainment Android Automotive na tablecie?! Da się to zrobić

Android Automotive to pełnoprawny system infotainment dla nowoczesnych samochodów. Nie oznacza to jednak, że nie można go zainstalować na chociażby tablecie Samsunga.

Google przestały wystarczać smartfony i komputery

Firma z Mountain View już od wielu lat pracuje nad rozwiązaniami dla rynku motoryzacyjnego, a co więcej, oferuje nakładkę Android Auto na system multimedialny w samochodzie. Niedawno Google zdecydowało się również wejść w świat systemów infotainment, prezentując rozwiązanie mogące konkurować z Mercedes MBUX czy BMW iDrive.

Android Automotive dostępny jest już w elektrycznym Volvo, a wkrótce trafi do kolejnych aut szwedzkiego producenta. Ponadto przybywa firm, które deklarują zamiar przejścia na oprogramowanie Google, rezygnując z autorskiego systemu. Wśród nich należy wymienić m.in. General Motors.

W założeniach mamy do czynienia ze specjalnie przygotowaną wersją Androida, która skierowana jest wyłącznie do wykorzystania w samochodach. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby samemu skompilować obraz systemu – Android Automotive jest bowiem oprogramowaniem typu open source i jest dostępny w AOSP. Z tej możliwości postanowił skorzystać jeden z deweloperów – użytkownik Reddita o nicku tompratt.

System infotainment na Galaxy Tab S5e

Wspomniany deweloper opublikował na forum Reddit wątek, w którym informuje, że udało mu się zainstalować Android Automotive na tablecie, dokładniej na Samsungu Galaxy Tab S5e. Warto podkreślić, że oprogramowania działa bez większych problemów.

Niestety, dedykowany pakiet Google Apps nie jest publiczne dostępny. Przeznaczony jest on wyłącznie dla partnerów OEM, czyli na przykład producentów samochodów. Można jednak pobrać Aurora Store, aby móc w wygodny sposób instalować dodatkowe aplikacje. W ten sposób użytkownik tompratt zainstalował m.in. nawigację TomTom.

(fot. XDA Developers)

Opisana kompilacja Android Automotive nie jest jeszcze dostępna, ale deweloper planuje współpracę z zespołem LineageOS, aby to zmienić. Niewykluczone więc, że niebawem prawie każdy zainteresowany będzie mógł sprawdzić system infotainment z Mountain View na swoim tablecie.

Tak skonfigurowany tablet może okazać się ciekawym wyborem do samochodu, gdy przykładowo nie jest on fabrycznie wyposażony w bardziej nowoczesny system. Oczywiście nie zyskamy pełnej funkcjonalności Android Automotive, aczkolwiek będziemy mieli urządzenie chociażby do wyświetlania nawigacji.