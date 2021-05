Android Automotive zyska wiele nowych aplikacji. Ich tworzenie będzie łatwiejsze

Google mocniej wchodzi w świat motoryzacji. Firma wcześniej już zaprezentowała własny system infotainment Android Automotive, a podczas konferencji Google I/O ogłosiła zmiany, które powinny przełożyć się na większą liczbę dostępnych aplikacji.

Nowy system operacyjny Google zyskuje na popularności

Do niedawna większość producentów samochodów miała własne systemy operacyjne, zauważalnie różniące się między sobą. Powoli zaczyna się to zmieniać i coraz więcej firm wyraża zainteresowanie Android Automotive. Do końca tego roku oprogramowanie będzie dostępne na ponad 10 modach – Volvo, GM czy Renault, a to dopiero początek.

Należy zaznaczyć, że nie mamy do czynienia z nakładką, jak w przypadku Android Auto, ale z pełnoprawnym systemem operacyjnym, mogącym konkurować z BMW iDrive czy Mercedes MBUX.

Z pewnością zaletą jest dostęp do usług Google – Mapy Google, Asystent Google, YouTube Music czy Google Play. Co więcej, liczba aplikacji wkrótce powinna się poszerzyć. Dzięki czemu użytkownicy skorzystają z nawigacji firm trzecich i innego oprogramowania skierowanego dla kierowców.

Android Automotive – wydanie aplikacji będzie łatwiejsze

Firma z Mountain View, aby zwiększyć atrakcyjność Android Automotive w oczach kierowców, producentów samochodów, a przede wszystkim twórców aplikacji, ogłosiła zestaw przydatnych zmian.

Android Automotive w Volvo (fot. Volvo)

Podczas wtorkowej konferencji dowiedzieliśmy się, że Google rozszerzy bibliotekę aplikacji Android for Cars, która jest dostępna jako część pakietu Jetpack, o obsługę systemu operacyjnego Android Automotive. Oznacza to, że deweloperzy będą mogli w łatwy sposób stworzyć aplikację kompatybilną zarówno z Android Auto, jak i nowym systemem infotainment.

Zmiany jak najbardziej powinny pozytywnie wpłynąć na liczbę aplikacji, z których będzie można skorzystać w systemie Android Automotive. Należy spodziewać się nawigacji firm trzecich, aplikacji do ładowania samochodów elektrycznych czy parkowania, a także aplikacji multimedialnych.

Google dodało, że współpracuje już z wybranymi partnerami, aby przyspieszyć proces przenoszenia aplikacji. Wśród obecnych partnerów znajdują się następujące firmy: Parkwhiz, Plugshare, Sygic, ChargePoint, Flitsmeister, SpotHer. Oczywiście z czasem lista powinna się poszerzyć o kolejnych deweloperów.

Niewykluczone, że wygodniejsze przenoszenia aplikacji sprawi, że niebawem będziemy mogli zapomnieć o Android Auto czy Apple CarPlay w nowych samochodach, działających pod kontrolą systemu infotainment Google. W końcu wszystkie potrzebne aplikacje zainstalujemy bezpośrednio w samochodzie.