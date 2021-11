Dostęp do muzyki w samochodzie nigdy nie był tak wygodny – to zasługa Android Automotive

Wiele osób, aby mieć dostęp do ulubionej muzyki, często podłącza smartfon do samochodu. W przypadku Android Automotive nie będzie to konieczne, bowiem otrzymamy dedykowane aplikacje do muzyki. Wśród nich znajdzie się Amazon Music.

Smartfon nie będzie już potrzebny

Oczywiście sparowanie smartfona z systemem infotainment w samochodzie zazwyczaj nie jest skomplikowane i sprowadza się do wykonania kilku kliknięć. W ten sposób otrzymujemy chociażby możliwość odbierania połączeń czy słuchania muzyki.

Jeśli jednak nie mamy możliwości ładowania urządzenia w samochodzie, to musimy liczyć się ze szybszym spadkiem poziomu naładowania podczas słuchania ulubionych utworów. Na szczęście rozwiązanie tego problemu przyniesie Android Automotive, który pozwoli korzystać z wybranych aplikacji bezpośrednio w systemie samochodu.

Warto tutaj zaznaczyć, że nie będzie to pierwsza podobna funkcjonalność. Modele Porsche oferują bowiem wbudowaną aplikację Apple Music, aczkolwiek to system Google zapewni dostęp do większej liczby usług.

Amazon Music dołącza do listy aplikacji muzycznych

Android Automotive, mimo iż wciąż jest bardzo młodym systemem operacyjnym, obecnie dość rzadko spotykanym w samochodach, to prawie od początku oferował wygodny dostęp do dwóch usług streamingu muzyki – YouTube Music i Spotify. Teraz dołącza do nich Amazon Music.

Android Automotive (fot. Volvo)

Z obecnych informacji wynika, że Amazon Music pojawiło się już w Google Play. Niestety, nie wystarczy mieć w garażu samochodu z Android Automotive, aby móc zrezygnować ze smartfona. Aplikacja jest prawdopodobnie wdrażana tylko na terenie USA, ale najpewniej wkrótce to się zmieni.

Niewykluczone, że do YouTube Music, Spotify i Amazon Music niebawem dołączą kolejne aplikacje. Co więcej, należy wśród nich oczekiwać Apple Music. W końcu firma z Cupertino oferuje już wsparcie dla Android Auto, a chcąc zdobyć kolejnych klientów, powinna dość sprawnie wprowadzić obsługę Android Automotive.

Wygodny dostęp do aplikacji muzycznych, a także chociażby nawigacji, z pewnością podniesie atrakcyjność systemu infotainment rozwijanego przez Google. Trudno stwierdzić, czy na podobny ruch zdecydują się producenci samochodów stawiający na autorskie oprogramowanie. Zawsze mogą oni ratować się Android Auto lub Apple CarPlay, bez konieczności proszenia firm trzecich o wydanie dedykowanej aplikacji, która niekoniecznie może okazać się naprawdę dobrą alternatywą.