Lubisz śpiewać, ale nie zawsze znasz tekst? Dzięki nowej funkcji w Spotify nie będzie to już problemem

Spotify rozpoczęło globalne wdrożenie funkcji, która powinna spodobać się przede wszystkim miłośnikom karaoke. W aplikacji zaczynają bowiem pojawiać się teksty piosenek.

Pożądana funkcja wreszcie dostępna

Szwedzi zwracają uwagę na to, że teksty piosenek to jedna z najbardziej pożądanych przez słuchaczy na całym świecie funkcji. Niestety, dostęp do nich w Spotify był do tej pory dość utrudniony, a w niektórych regionach niemożliwy. Może to być pewnym zaskoczeniem, bowiem chociażby konkurencyjne Apple Music oferuje taką funkcję od dłuższego czasu.

Na szczęście Spotify w końcu podjęło decyzję o nadrobieniu braków. Z wpisu na oficjalnym blogu dowiadujemy się, że teksty piosenek są już wdrażane na całym świecie. Można z nich korzystać w aplikacjach mobilnych (Android i iOS) oraz komputerach (Windows i macOS). Ponadto powinny być widoczne również na konsolach i telewizorach – PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Android TV, FireTV, Samsung, Roku, LG, Sky i Comcast.

Funkcja została opracowana we współpracy z Musixmatch, a więc jedną z największych platform z tekstami piosenek. Oznacza to, że wiele utworów w bibliotece Spotify będzie miało przypisany własny tekst. Wybrane teksty są przewijane automatycznie w czasie rzeczywistym podczas odtwarzania utworu, ale wciąż nie wszystkie zostały zsynchronizowane.

W aplikacjach mobilnych wystarczy wykonać gest przesunięcia w górę od dołu wyświetlacza, gdy znajdujemy się na ekranie aktualnie odtwarzanego utworu. W przypadku aplikacji na desktopy musimy kliknąć na ikonkę mikrofonu. Natomiast na telewizorze należy wybrać opcję „Teksty” i następnie włączyć wyświetlanie tekstu.

Płatne subskrypcje podcastów na całym świecie

Spotify nie jest już usługą, w której znajdziemy tylko muzykę. Coraz większą rolę odgrywają podcasty. Nic więc dziwnego, że firma chce rozwijać się w tym kierunku, poprzez chociażby zdobywanie kolejnych twórców.

(fot. XDA Developers)

Najnowszą zmianą jest wdrożenie płatnych subskrypcji na Spotify. Były one już testowane na terenie USA, a teraz wprowadzane są globalnie. Mogą zostać wykorzystane przez twórców na przykład do oferowania ekskluzywnych treści dla najwierniejszych słuchaczy.

W pierwszej fazie globalnego udostępniania opisywana funkcja trafi do 33 krajów. Warto dodać, że na liście znalazła się również Polska. Najpewniej w kolejnym etapie Spotify wdroży rozwiązanie w większej liczbie regionów.